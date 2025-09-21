На Кіровоградщині затримали чоловіка, який стріляв у поліціянтів

Чоловік, який стріляв у поліціянтів на Кіровоградщині

Один із поранених правоохоронців – у важкому стані

У Кіровоградській області затримали чоловіка, який напередодні відкрив вогонь у бік поліціянтів, коли в нього хотіли перевірити документи. Як інформує «Главком», про це повідомили в поліції Кіровоградщини.

Затриманим виявився мешканець Новоукраїнського району області 1979 року народження. Для його пошуків ввели спеціальну поліційну операцію і залучили оперативників карного розшуку, слідчих, аналітиків кримінального аналізу, кінологів і патрульних поліціянтів.

Зрештою, через добу після стрілянини підозрюваного затримали на одній із вулиць села. Під час огляду його домівки правоохоронці виявили пневматичну гвинтівку та набої до неї, а також знаряддя злочину – револьвер, перероблений кустарним способом на бойовий.

Один із поліціянтів, у якого він стріляв, досі перебуває у важкому стані після поранення. Інший правоохоронець зазнав поранення руки – йому надали медичну допомогу, і він перебуває у стабільному стані.

Один із поліціянтів зазнав поранення в руку фото: Поліція Кіровоградської області

Справу розслідують як посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку й державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічного ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що у Кіровоградській області у селі Піщаний Брід чоловік стріляв у поліцейських під час перевірки документів, двоє правоохоронців отримали поранення.

Нагадаємо, поліція Київщини затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у місті Фастів, внаслідок якої одна людина загинула, а інша потрапила до лікарні.

31 серпня, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у Фастові. Правоохоронці встановили, що конфлікт стався між зловмисником та двома чоловіками – батьком і сином. Після сварки підозрюваний поїхав додому, взяв зброю і повернувся, щоб вистрілити в опонентів.

Свідком інциденту став начальник відділу превенції поліції Фастівщини, який, перебуваючи не на службі, негайно затримав стрільця та викликав швидку допомогу. 28-річний чоловік помер у лікарні, а його батькові надали медичну допомогу.

Також увечері в неділю, 31 серпня, у місті Львові на вулиці Володимира Великого сталася стрілянина. На місце події прибув наряд поліції і карети швидкої допомоги. За свідченням очевидців, вогонь з пістолета відкрив чоловік, за яким бігло двоє осіб. Постріли лунали поблизу McDonald`s та фірмового магазину «Рошен».