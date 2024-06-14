Польща піднімала винищувачі через нічний удар по Україні

Польські військові заявили про дуже напружену ніч для всієї системи протиповітряної оборони країни

Польща в ніч проти п’ятниці 14 червня піднімала винищувачі через російську атаку на Україну ракетами та «Шахедами». Про це повідомило оперативне командування збройних сил Польщі в соцмережі X.

«Ще одна дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через наявну активність дальньої авіації РФ, яка завдає ударів крилатими ракетами та безпілотними літальними апаратами типу «Шахед» по об’єктах, розташованих, зокрема, на західній території України», – йдеться в повідомленні.

Військові додали, що розпочинали необхідні процедури для гарантування безпеки повітряного простору Польщі, а оперативне командування збройних сил Польщі «постійно моніторить ситуацію».

Нагадаємо, що в ніч на14 червня російські війська намагалися завдати ударів по українських містах. Спершу ворог запускав безпілотники, а потім – ракети. Під час другої повітряної тривоги в повітря підіймався МІГ-31.

Вибухи лунали в Запоріжжі, у Харкові, на Хмельниччині. На Хмельниччі сили ППО активно протидіяли російським безпілотникам та ракетам, так як хвиля атак на Староконстянтинів тривала декілька годин.

Зазначимо, що це далеко не вперше Польща піднімає в небо свою авіацію, реагуючи на російські удари по західних регіонах України. Наприклад, у ніч на 12 червня польські військові також підняли в небо літаки через масштабну комбіновану російську атаку на Україну ракетами та «Шахедами».