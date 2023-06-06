Знищення Каховської ГЕС. У Дніпро потрапило 150 тонн мастила

У зоні підтоплення через аварію на ГЕС опинилося 80 населених пунктів

У Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила. Про це повідомляє Офіс президента.

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Крім того, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн.

У зоні підтоплення опинилося 80 населених пунктів.

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Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.