Китай просить США не засуджувати його за співпрацю з Росією

У Китаї вважають, що співпраця країн не повинна піддаватися зовнішньому втручанню або обмеженню

МЗС Китаю вважає, що країна має право на нормальну співпрацю із Росією

Міністерство закордонних справ Китаю закликало не перекладати на країну відповідальність за співпрацю з Росією. Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, повідомляє пресслужба міністерства.

«Китай та Росія мають право на нормальну співпрацю. Така співпраця не повинна піддаватися зовнішньому втручанню або обмеженню. Китай не сприйматиме звинувачень і тиску», – сказала речниця.

Мао Нін додала, що в питанні України, Китай «завжди займав об'єктивну та справедливу позицію» і відігравав конструктивну роль в активному просуванні мирних переговорів.

«Якщо певні країни справді піклуються про мир і хочуть якнайшвидшого завершення «кризи в Україні», вони повинні задуматись, які дії викликали її та зробити щось, що допоможе встановленню миру, а не перекладати провину на Китай», – сказала представниця зовнішньополітичного відомства Китаю.

Нагадаємо, США попереджають союзників, що Китай надавав дані геопросторової розвідки Росії, щоб допомогти у її війні проти України.

Як повідомлялося, Китай докладатиме зусиль для політичного врегулювання війни в Україні, де не буде «переможців та переможених». Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбін під час пресконференції.

Як відзначив речник, позиція Китаю щодо війни в Україні є послідовною, чіткою та прозорою. Наразі існує ризик подальшого погіршення та ескалації, у зв'язку з чим необхідно докласти зусиль для завершення конфлікту шляхом переговорів, а не бойових дій.