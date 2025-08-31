Зеленський повідомив, як просувається розслідування убивства Парубія

Поліція, СБУ, прокуратура працюють фактично цілодобово

Президент України Володимир Зеленський заявив, що правоохоронці активно шукають убивцю Андрія Парубія. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 31 серпня.

За його словами, протягом дня були доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника СБУ Василя Малюка щодо розслідування резонансного вбивства. Зеленський запевнив, що до справи залучені усі необхідні служби.

«Доповідали про хід розслідування, відпрацьовують всі обставини. Поліція, СБУ, прокуратура працюють фактично цілодобово. Сподіваємося на результат», – сказав президент.

Вбивство Андрія Парубія у Львові

30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Новина про вбивство Андрія Парубія сколихнула мережу. Політики та колеги українського діяча висловлюють співчуття рідним і близьким, а також вимагають швидкого та прозорого розслідування трагедії.

У соцмережі також з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.

До слова, поліція не розкриває деталей щодо стрільця, який вбив ексголову Верховної Ради Андрія Парубія 30 серпня. Проте відомо, що підозрюваний міг бути замаскований під кур'єра Glovo.

Також повідомлялось, що Служба безпеки України не має жодних даних щодо того, чи пов'язані вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Водночас розглядається версія «російського сліду» у справі.