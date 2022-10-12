На Запорізькій АЕС відновлено зовнішнє електропостачання

Відключення ЗАЕС було спричинене пошкодженням внаслідок обстрілу віддаленої підстанції

Зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС відновили після ранкового відключення через обстріли. Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

«Зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС відновлено. Оператор ЗАЕС каже, що відключення сьогодні вранці було спричинене пошкодженням внаслідок обстрілу віддаленої підстанції, що підкреслює, наскільки небезпечна ситуація», – написав Гросі.

Як повідомлялося, що сьогодні зранку, 12 жовтня о 08:59, внаслідок ракетного обстрілу російськими військами була пошкоджена підстанція «Дніпровська» у Дніпропетровській області. В результаті аварійно відімкнулася лінія зв’язку 750 кВ ЗАЕС.

Нагадаємо, за повідомленням розвідки, окупанти продовжують тримати всі шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції в «холодному стані».

8 жовтня в результаті обстрілів російських окупантів Запорізька АЕС була повністю знеструмлена.

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.