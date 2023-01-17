Зросла кількість ракет, які РФ тримає напоготові у Чорному морі  

Росія завдає, зокрема, ракетних ударів по Україні з Чорного моря

У Чорному морі – шість ворожих ракетоносіїв

Станом на ранок 17 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні російських загарбників перебуває шість ракетоносіїв. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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За його словами, на цих кораблях може бути 44 крилатих ракет «Калібр».

«У Чорному морі – шість ворожих ракетоносіїв. Загальний залп може складати до 44 «Калібрів», – написав він у Telegram.

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Допис Братчука у Telegram фото: скріншот із соцмережі

Як повідомлялося, станом на 16 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебували до 17 ворожих кораблів, з них шість носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залпом 30 ракет.

Нагадаємо, триває 328-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку області, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.