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Зросла кількість ракет, які РФ тримає напоготові у Чорному морі  

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зросла кількість ракет, які РФ тримає напоготові у Чорному морі  
Росія завдає, зокрема, ракетних ударів по Україні з Чорного моря
фото з відкритих джерел

У Чорному морі – шість ворожих ракетоносіїв

Станом на ранок 17 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні російських загарбників перебуває шість ракетоносіїв. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, на цих кораблях може бути 44 крилатих ракет «Калібр».

«У Чорному морі – шість ворожих ракетоносіїв. Загальний залп може складати до 44 «Калібрів», – написав він у Telegram.

Допис Братчука у Telegram
Допис Братчука у Telegram
фото: скріншот із соцмережі

Як повідомлялося, станом на 16 січня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебували до 17 ворожих кораблів, з них шість носіїв крилатих ракет «Калібр» загальний залпом 30 ракет.

Нагадаємо, триває 328-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку області, веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

Теги: росія Чорне море війна корабель ракета

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