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Зруйновані будинки, постраждали цивільні: фото наслідків авіаудару по Миколаївщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зруйновані будинки, постраждали цивільні: фото наслідків авіаудару по Миколаївщині
Дві крилаті ракети Х-22 влучили у приватний сектор
фото: пресслужба оперативного командування «Південь»

Ворог атакував область двома крилатими ракетами

Унаслідок авіаудару РФ по Березнегуватській громаді було зруйновано два будинки, і постраждало п’ятеро осіб. Про це повідомляє пресслужба оперативного командування «Південь».

Ворог атакував область двома крилатими ракетами. «Ближче до ранку, з напрямку Азовського моря ворожою стратегічною авіацією атаковано Березнегуватську громаду. Дві крилаті ракети Х-22 влучили у приватний сектор. Зруйновано два житлових будинки. Постраждало п’ятеро людей», – уточнюється у повідомленні.

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Також  зазначається, що уночі ракетами наземного базування «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» з тимчасово захопленого Криму було завдано ударів по Вознесенському і Миколаївському районах. Зі свого боку сили протиповітряної оборони дві ракети знищили у повітрі. «Одна з ракет влучила в п’ятиповерховий будинок в Миколаєві, пошкодження отримали й кілька навколишніх житлових будинків. Постраждали дев’ять цивільних осіб, троє з них госпіталізовано», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні обстріляли Вознесенськ на Миколаївщині, унаслідок чого були поранені цивільні. Відео прильоту з’явилося у мережі.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. 

 

Теги: війна обстріл Миколаївщина

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