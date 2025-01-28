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Оприлюднено офіційний портрет Меланії Трамп: соцмережі помітили несподіваний натяк

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Світлину Меланії Трамп зробила бельгійська фотохудожниця Режин Махо
фото: flotus/Instagram

Меланія Трамп на фото зображена у піджаку Turlington від італійського бренду Dolce & Gabbana

Оприлюднено офіційну світлину першої леді США Меланії Трамп. Відповідне фото виставлене у спільному дописі Instagram Меланії Трамп, президента США Дональда Трампа й Білого дому.

На фото зображена Меланія Трамп у класичному діловому костюмі. Світлина виконана в чорно-білих тонах, фон розмитий, а перша леді стоїть перед великим вікном, поклавши руки на стіл.

Меланія Трамп вбралася у класичний костюм
Меланія Трамп вбралася у класичний костюм
фото: flotus/Instagram

Автором світлини є бельгійська фотохудожниця Режин Махо, яка також зробила перший офіційний портрет Меланії Трамп у ролі першої леді у 2017 році, зазначає Breitbart News.

Офіційний портрет Меланії Трамп у 2017 році
Офіційний портрет Меланії Трамп у 2017 році
фото: Вікіпедія

За інформацією цього ж видання, Меланія Трамп одягнена в піджак Turlington від італійського бренду Dolce & Gabbana, вартість якого перевищує $3 тис. Штани оцінюються у $1 тис.

Водночас користувачі соцмереж активно обговорюють офіційний портрет першої леді США, порівнюючи його з тізерним фото до культового серіалу «Картковий будинок». У серіалі дружина президента згодом сама очолює країну.

Оприлюднено офіційний портрет Меланії Трамп: соцмережі помітили несподіваний натяк фото 1
скріншот

Нагадаємо, напередодні інавгурації, новообраний президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія відвідали ряд важливих подій. У такі насичені дні дружина політика обрала схожі та стильні й вишукані образи. На церемонії покладання вінків біля Могили Невідомого Солдата на Арлінгтонському цвинтарі. Там майбутня перша леді була у двобортному чорному пальто-кейпі від всесвітньо відомого бренду Dior. 

Раніше повідомлялося, що модні будинки почали відмовлятися надавати вбрання Меланії Трамп перед інавгурацією її чоловіка Дональда Трампа. «Главком» розповідав, у чому причина такого бойкоту.

До слова, дружина обраного президента США Дональда Трампа Меланія слідом за ним запустила власний мем-коїн. Криптовалюта отримала назву $Melania за аналогією з мем-коїном $Trump. Про запуск криптовалюти Меланія Трамп повідомила Truth Social. За даними майданчика CoinMarketCap, один мімкоін Меланії зараз можна купити за $0,03. 

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Теги: США Дональд Трамп Меланія Трамп президент перша леді

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