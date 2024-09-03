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Начштабу «Азова» назвав два міста, на які націляться росіяни в разі падіння Покровська

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Начштабу «Азова» назвав два міста, на які націляться росіяни в разі падіння Покровська
Солдат 93-ї механізованої бригади Євген побоюється, що Покровськ невдовзі впаде
фото: Associated Press

Військовий переконаний, що втрата Покровська не означатиме втрату України чи навіть Донбасу, проте час на зміну курсу спливає

Якщо на російсько-українському фронті нічого не зміниться і росіянам вдасться взяти Покровськ, то далі вони підуть на Слов'янськ і Краматорськ. Про це розповів начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич в коментарі The Times.

Два тижні тому, коли російський наступ на Покровськ небезпечно прискорився, бійців Кротевича перекинули з Лиману в Нью-Йорк. Військовий не розуміє рішення зупиняти російський авангард «в лоб».

«Ми повинні були б наступати від Нью-Йорка, через виступ, і оточити їх. Натомість ми самі потрапимо в оточення. Перевага росіян у живій силі тут величезна. Вони звикли висилати невеликі підрозділи з двох-чотирьох солдатів, щоб зв'язати противника на землі, і поки ми бігаємо за чотирма хлопцями, вони просуваються в іншому місці. Тактика самогубна, але ефективна. І вони можуть собі це дозволити. У них 120 мільйонів людей», – зауважив начштабу «Азова».

Боєць показав журналістам зняті з повітря кадри близького зіткнення: українські бійці підпалили шини, щоб викурити російських загарбників із підвалу.

«Вони втрачають тут багато людей, набагато більше, ніж ми. І все одно вони продовжують прибувати. У Курську вони кидають артилерію і бригади, щоб утримати свої позиції», – заявив Кротевич.

Він переконаний, що втрата Покровська не означатиме втрату України чи навіть Донбасу, проте час на зміну курсу спливає.

«Якщо нічого не зміниться, після Покровська росіяни підуть на Слов'янськ і Краматорськ. У 2014 році вони були у «м'якій окупації». Цього разу вона не буде такою м'якою», – попередив Кротевич.

Солдат 93-ї механізованої бригади Євген, який брав участь у битві за Бахмут, вважає, що Покровськ упаде набагто швидше: «Чесно кажучи, я ніколи не бачив нічого подібного. Все розвалюється так швидко».

Нагадаємо, що Сили оборони України відновили втрачені раніше позиції під Покровськом Донецької області. 

Раніше британська розвідка повідомляла, що впродовж минулого тижня російські окупанти прискорили свій наступ на Покровськ Донецької області, наблизившись до його околиць на відстань близько 10 кілометрів. 

Нагадаємо, що покровський напрямок став найгарячішим на фронті. Там тривають важкі бої. Прогнози щодо розвитку подій невтішні. Втрата Покровська для України може мати серйозні наслідки, прогнозує заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

До слова, російські окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на північ від Часового Яру, зокрема здійснили просування до східної Григорівки. 

За прогнозом The Telegraph, російські окупаційні війська активно просуваються на Покровському напрямку та можуть досягти міста до середини вересня, однак повністю його захопити не вдасться.

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Теги: війна фронт Донеччина

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