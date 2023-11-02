Bloomberg пояснив, навіщо Північна Корея масово закриває свої посольства

Міноб'єднання Південної Кореї вважає, що в Кім Чен Ина закінчуються кошти на підтримку роботи всіх дипломатичних об'єктів у зв'язку з глобальними санкціями

Влада КНДР висловила намір закрити до 12 своїх посольств у Іспанії, Гонконгу та країнах Африки

Лідер КНДР Кім Чен Ин розпочинає наймасштабніше скорочення посольств Північної Кореї, вважаючи, що він зможе отримати більший прибуток від угод із Кремлем із продажу зброї, ніж від дипломатичних представництв. Про це повідомляє Bloomberg.

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Офіційні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що в жовтні КНДР закрив свої посольства в Уганді та Анголі.

Пхеньян також планує закрити своє консульство в Гонконзі і більше десятка дипломатичних установ в Африці та інших країнах. До числа запланованих до закриття входить посольство КНДР в Іспанії.

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Міністерство об'єднання Південної Кореї вважає, що у Кіма закінчуються кошти на підтримку роботи всіх дипломатичних об'єктів у зв'язку з глобальними санкціями, що виснажують його скарбницю. За даними відомства, наразі Пхеньян має 47 посольств, три консульства і три представництва.

Видання зазначає, що посольства Північної Кореї посідають незвичне місце в дипломатичному світі: США, Велика Британія та інші країни звинувачують багато хто з них у розробці незаконних фінансових схем для фінансування своєї діяльності, закупівлі предметів розкоші для керівників у Пхеньяні та відправки назад грошових коштів, отриманих нечесним шляхом.

Північна Корея регулярно заперечує будь-які звинувачення США та їхніх партнерів у неправомірних діях.

Закриття підприємств відбулося на тлі того, що Північна Корея, схоже, активізувала прибутковий бізнес із відправлення боєприпасів до Росії для допомоги в нападі на Україну.

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Із серпня Північна Корея відправила понад 1 млн артилерійських снарядів Росії, заявив південнокорейський законодавець Ю Сан Бом (Yoo Sang-bum) після участі в брифінгу шпигунського відомства країни.

Високий попит у зв'язку з війною Росії в Україні призвів до зростання світових цін на артилерійські снаряди, причому 155-мм снаряди, використовувані силами НАТО, коштують близько 3000 доларів за штуку. Якби Північна Корея продавала снаряди за аналогічними цінами, то вартість її поставок у Росію перевищила б $3 млрд, що становить понад 10% економіки Північної Кореї, виходячи з оцінки її річного виробництва, зробленої центральним банком Південної Кореї.

Як повідомлялося, влада КНДР висловила намір закрити до 12 своїх посольств у Іспанії, Гонконгу та країнах Африки.

Нагадаємо, за повідомленням британської розвідки, КНДР може перетворитися на головного постачальника зброї для Кремля.