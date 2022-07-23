Втрати ЗСУ у липні різко скоротилися. Зеленський назвав причину

Після надання західної допомоги ЗСУ тепер можуть запускати до шести тисяч снарядів на день

Володимир Зеленський заявив, що щоденні втрати українських Збройних сил значно скоротилися. Головна причина - надання партнерами сучасного озброжнння. Про це президент повідомив в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal.

За словами Зеленського, на піку боїв у травні та червні Україна втрачала від 100 до 200 військових на день. На той час Росія щодня могла випускати близько 12 тисяч артилерійських снарядів, а Україна лише тисячу або дві, зазначив президент.

Після надання західної допомоги ЗСУ тепер можуть запускати до шести тисяч снарядів на день, а Росія натомість стикається з нестачею боєприпасів. Відтак, за словами президента, втрати ЗСУ скоротилися до 30 загиблих та 250 поранених за добу.

«Ця зміна балансу вогневих засобів призвела до зменшення втрат українців. На піку боїв у травні та червні Україна втрачала від 100 до 200 військових на день. Наразі кількість загиблих скоротилася до 30 осіб на день та близько 250 поранених», – сказав Зеленський.

Зеленський не став називати загальні втрати української армії через військову таємницю, але наголосив, що вони в кілька разів менші, ніж у Росії. За даними Генштабу, від початку війни Росія вже втратила близько 39 тисяч солдатів.

Також президент виступив проти можливого припинення вогню, допоки Україна не поверне захоплені території.

«Заморожування конфлікту з Росією означає паузу, яка дає їй час для відпочинку. Ми б хотіли деокупувати території невійськовим шляхом і врятувати життя, але маємо те, що маємо. Поки їм не розіб’ють лице, вони нічого не зрозуміють», – сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував звинувачення Путіна в тому, що Україна не хоче дипломатичних переговорів. Київ, за словами президента, відчайдушно намагався знайти дипломатичне рішення з Москвою до вторгнення 24 лютого, але упродовж трьох років Путін не відповідав навіть на телефонні дзвінки.

Проте на даному етапі жодні переговори із Москвою не можливі, допоки Україна не поверне свої території.

Також радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що наразі немає жодних підстав для переговорів із Росією. Він підкреслив, що для переговорів має бути не просто тактичне відтиснення російської армії, а знищення максимальної кількості живої сили і техніки.



