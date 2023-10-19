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ЗСУ, ймовірно, висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ, ймовірно, висадилися на лівому березі Херсонщини – ISW
фото з відкритих джерел

За даними росЗМІ, дві українські штурмові групи висадилися на східному березі Дніпра та прорвали російську оборону

Підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег на Херсонщині. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На геолокаційних кадрах, опублікованих 18 жовтня, видно, що українські війська просунулися на північ від Піщанівки (14 км на схід від міста Херсон та 3 км від річки Дніпро) та до Пойми (11 км на схід від міста Херсон та 4 км від річки Дніпро).

За даними росЗМІ, дві українські штурмові групи висадилися на східному березі Дніпра та прорвали російську оборону, зайнявши всю Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки.

Повідомляється, що станом на 18 жовтня окупанти контролюють лише південну частину Піщанівки.

Занепокоєння військового керівництва РФ здатністю військ відбити потенційну українську наступальну операцію через Дніпро може бути пов'язане зі станом російського угрупування військ на лівому березі. Російське командування останніми місяцями залучило відносно більшу кількість підрозділів з херсонського напряму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області.

Нагадаємо, 17 жовтня російські терористи вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого дістали поранення дві цивільні жінки. Внаслідок атаки поранення дістали жінки 57 і 66 років. Медики надали їм допомогу на місці.

Теги: окупанти Дніпро Херсон

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