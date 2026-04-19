ЗСУ вперше у світі збили «Шахед» дроном з надводної платформи (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
ЗСУ вперше у світі збили «Шахед» дроном з надводної платформи (відео)
«Шахед», який вдалося збити дроном-перехоплювачем із надводної платформи
скриншот відео

Успіхами поділився дивізіон безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis

Уперше у світі Сили безпілотних систем ЗСУ збили «Шахед» дроном-перехоплювачем із надводної платформи. Як інформує «Главком», відповідне відео показали бійці 412-ї окремої бригади Nemesis Сил безпілотних систем.

«Дивізіон безпілотних надводних комплексів у складі 412-ї бригади Nemesis Сил безпілотних систем виконує бойові завдання в морській операційній зоні. Саме цей підрозділ здійснив результативне перехоплення ударного БпЛА типу Shahed дроном-перехоплювачем, запущеним із безпілотної надводної платформи», – йдеться в повідомленні.

Захисники зазначили, що цей здобуток виводить на новий рівень інтеграцію морських і повітряних безпілотних спроможностей.

«Застосування надводних носіїв для розгортання дронів-перехоплювачів розширює можливості протидії повітряним загрозам і формує додатковий ешелон захисту українських міст», – додали військові.

Нагадаємо, що в ніч на 19 квітня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів росіян на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Зокрема, уражено підприємство оборонно-промислового комплексу противника у Таганрозі Ростовської області РФ – «Атлант Аеро». У результаті виникла пожежа на території об’єкта.

Крім того, в ніч на 19 квітня безпілотники атакували Краснодарський край. Під удар потрапив морський порт у місті Єйськ. Після вибухів розгорілася пожежа. У мережі росіяни жаліються, що по ним «б'ють без вихідних». Окупанти написали, що у Єйську в районі морського порту впали уламки БпЛА.

ЗСУ вперше у світі збили «Шахед» дроном з надводної платформи (відео)
ЗСУ вперше у світі збили «Шахед» дроном з надводної платформи (відео)
Окупанти атакували таксі в Херсоні, є загиблий і поранений
Окупанти атакували таксі в Херсоні, є загиблий і поранений
Удар по Чернігову забрав життя 16-річного хлопця
Удар по Чернігову забрав життя 16-річного хлопця
Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 19 квітня 2026 року
Окупанти планують масове винищення медуз в Азовському морі
Окупанти планують масове винищення медуз в Азовському морі
AP: Росія пограбувала тисячі українських культурних пам'яток під час війни
AP: Росія пограбувала тисячі українських культурних пам'яток під час війни

