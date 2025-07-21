Уряд реорганізував та закрив низку міністерств

Кабмін приєднав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості до Міністерства оборони

Кабмін перейменував Міністерство соціальної політики на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України

Сьогодні, 21 липня, уряд приєднав Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості до Міністерства оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Дениса Шмигаля.

«Це рішення створює єдиний простір оборонного управління та посилює координацію і взаємодію усіх його елементів. Інституційні функції Мінстратегпрому будуть інтегровані до структури Міноборони. Зокрема, функції залучення інвестицій до оборонної індустрії, співробітництва з партнерами в галузі оборони, в тому числі спільного виробництва зброї», – йдеться у дописі.

Шмигаль додав: «У максимально стислі строки завершимо всі організаційні процедури, щоб відповідні структурні підрозділи в складі Міністерства оборони запрацювали на повну силу».

Також, як повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, прийнято ще низку рішень:

перейменувати Міністерство соціальної політики на Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України. Прийнято рішення реорганізувати Міністерство національної єдності шляхом приєднання до Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності. Установлено, що Міністерство національної єдності продовжує виконувати функції та повноваження у визначених сферах до завершення здійснення заходів з приєднання до Міністерства соціальної політики, сімʼї та єдності, якому передаються функції та повноваження Міністерства національної єдності.

перейменувати Міністерство економіки України на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

ліквідувати Міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів і покласти їх функції на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Установлено, що правонаступником майна, прав і обов’язків Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів є Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

утворити комісії з ліквідації Міністерства аграрної політики та продовольства та Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Затверджено Положення про Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Нагадаємо, 21 липня Кабінет міністрів України провів нові перестановки. Призначено Мар’євича Костянтина Михайловича Державним секретарем Кабміну, а Ярему Олександра Йосиповича першим заступником Державного секретаря Кабміну.