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РФ знову посилили тиск на Велику Новосілку Донецької області: названо мету

Наталія Порощук
glavcom.ua
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РФ знову посилили тиск на Велику Новосілку Донецької області: названо мету
росіяни посилили тиск у центральній частині Донецької області
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Британська розвідка нагадала, що попередні спроби Росії захопити Велику Новосілку у 2022 році провалилися

Російські війська знову активізували наступальні дії на Велику Новосілку в Донецькій області, вкотре намагаючись захопити цей населений пункт. Про це повідомляє Міністерство оборони Британії.

Розвідка зауважує, що росіяни посилили тиск у центральній частині Донецької області. Згідно зі зведенням, окупаційні війська РФ просунулися на північ, намагаючись захопити села Нескучне та Времівка, яке розташоване на захід від Великої Новосілки.

Британська розвідка нагадала, що попередні спроби Росії захопити місто у 2022 році провалилися, а в 2023 році ЗСУ відтіснили ворога на південь.

«Просування Росії на цій осі відбулося після того, як вона захопила інші міста на сході – зокрема, Вугледар у жовтні 2024 року та Курахове у січні 2025 року», – йдеться у зведенні розвідки.

Нагадаємо, що відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 5 км. Станом на зараз росіяни вже доходять до населеного пункту Удачне Донецької області.

До слова, триває 1061-й день повномасштабної війни. Найбільша кількість боїв відбулася Покровському напрямку.

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Теги: Донеччина війна окупанти окупація росія росіяни Україна британська розвідка

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