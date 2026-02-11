Загибель військового та його трьох дітей у Богодухові: що відомо про родину

Григорій Шикула та його діти загинули під час російського удару

Загиблий військовий пережив ампутацію після поранення на службі

Стали відомі подробиці про загиблу родину у Богодухові на Харківщині. В мережі з’явилися світлини родини військового Григорія Шикули. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Харків».

Глава родини 34-річний Григорій Шикула був ветераном війни. Військовий демобілізувався після отриманого поранення та ампутації нижньої кінцівки. На фото з місця удару російського дрона, який вбив Григорія Шикулу та його трьох дітей, можна побачити зруйновану будівлю. На подвір’ї будинку розкидані дитячі іграшки, а серед руїн лежить протез військового, яким він користувався після ампутації ноги.

Староста Великорогозянського округу Анатолій Єлісеєв розповів, що Григорій Шикула долучився до війська добровільно. «До того, як його мобілізували до лав ЗСУ два роки тому, тобто у 2024 році, у них з'явилося там двійко хлопців. Прослужив чотири місяці, наступив на міну й був поранений — йому відірвало ногу. Далі госпіталь, реабілітація, він уже ходив з протезом», – розповів староста округу.

Серед руїн будинку, де загинула родина військового лежить протез фото: Суспільне Харків

Внаслідок удару російського БпЛА загинули троє дітей військового. Росія вбила двох синів Григорія Шикули, які народилися під час повномасштабного вторгнення, вони були двійнятами, обом хлопчиками виповнилося лише два роки. Через ворожу атаку загинула однорічна донька Григорія Шикули та його дружини Ольги Крівогуб.

Внаслідок удару російського БпЛА вижила матір дітей та дружина військового вагітна Ольга Крівогуб фото: Суспільне Харків

Мати дітей та дружина Григорія Шикули Ольга Крівогуб вагітна на 35 тижні. Жінка вижила в ніч обстрілу. Вона отримала вибухове поранення, черепно-мозкову травму, акубаротравму та термічні опіки, лікарі вже виписали її з лікарні. Григорій Шикула та Ольга Крівогуб одружилися незадовго до трагедії та переїхали у новий будинок подалі від обстрілів.

Російський дрон влучив у новий будинок подружжя Григорія Шикули та Ольга Крівогуб фото: Суспільне Харків

У ніч на 11 лютого російські терористи вдарили по Харківщині дронами. Окупанти скерували безпілотник по території приватного домоволодіння у місті Богодухів. Внаслідок удару російського БпЛА загинули троє дітей – дворічні хлопчики-близнята Іван та Владислав та їхня однорічна сестра Мирослава. Разом із дітьми загинув їхній батько Григорій Шикула, який був ветераном війни. Через удар будинок було повністю зруйновано та охоплено вогнем, родина опинилася під завалами.

Внаслідок ворожого удару по Богодухову загинули троє дітей фото: Суспільне Харків

Унаслідок ударів Росії по Богодухову Харківської області 9 та 11 лютого загинули шестеро людей, серед них – четверо дітей. У місті оголошено триденну жалобу.