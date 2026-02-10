Окупанти вдарили по Вільнянську: четверо постраждалих

Унаслідок обстрілу, зокрема, поранено однорічного хлопчика

Російські загарбники атакували безпілотниками Вільнянськ у Запорізькій області. Унаслідок удару є поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За словами чиновника, ворожий удар пошкодив приватні будинки та господарчі споруди. «Поранень дістали дві жінки, чоловік та хлопчик, якому ще не виповнилося й двох років. Кожному надається медична допомога», – каже він.

Варто зазначити, що окупанти не вперше атакують Вільнянськ. У ніч на 6 лютого російські війська завдали удару безпілотником по місту. Внаслідок атаки загинуло подружжя, яке на момент удару перебувало вдома: 49-річний чоловік та його 48-річна жінка.

У ніч на 29 січня російські терористичні війська здійснили атаку безпілотниками на Запорізький район. Під ударом опинився приватний сектор міста Вільнянськ, загинуло троє людей, ще троє – поранено.

До слова, на Сумщині російські війська завдали ударів по залізничній інфраструктурі у Конотопському районі. Унаслідок влучання БпЛА по території залізничної станції виникло загоряння електропотяга. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Обійшлося без постраждалих.