ЗСУ показали, яке вогняне Himars-шоу влаштували окупантам під Бахмутом

Наші захисники знищили вщент позицію окупантів разом із боєприпасами

Воїни Збройних сил України продовжують контрнаступальну операцію на Бахмутському напрямку. Так, нашим захисникам вдалося поцілити у ворожу позицію завдяки влучному пострілу з артилерійської установки Himars. Видовищне відео показав командувач Сухопутними військами, генерал-полковник Олександр Сирський у Telegram.

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За його словами, на Бахмутському напрямку аеророзвідник 30-ї окремої механізованої бригади з позивним «Вялий» знайшов гаубицю «Мста-Б»

росіян і скорегував вогонь Himars.

«Один точний постріл і позиція окупантів разом з боєприпасами знищена вщент!», – написав Сирський.

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Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів, що контрнаступальні дії ЗСУ тривають. На Бахмутському напрямку наші захисники просуваються трохи швидше, ніж на півдні країни.

До слова, завершився 530-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби ворог завдав два ракетні та 33 авіаційні удари, здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.