Стрілянина в Дніпрі: поліція відкрила справу про посягання на життя патрульних

Справу відкрили за статтею 348 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання від дев'яти до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі

У Дніпрі відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських після інциденту зі смертельним пораненням чоловіка. Про це повідомили в обласній поліції.

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Справу відкрили за статтею 348 Кримінального кодексу України. За посягання на життя працівника поліції передбачене покарання від дев'яти до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських будуть встановлені слідчим шляхом, сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, ввечері 29 серпня, у ЗМІ з'явилась інформація щодо стрілянини за участі поліцейських у місті Дніпро. Внаслідок інциденту загинув чоловік.

Водієм Jaguar, як свідчать камери спостереження, виявився місцевий підприємець 38-річний Джумбері Джумберович Сілогава. Чоловік був батьком двох синів та мав бізнес у Дніпрі з областю. Під час інциденту чоловік в авто перебував із жінкою та двома дітьми. Одночасно з цим з’явилось припущення, що то була його дружина. Проте ексдружина загиблого чоловіка Наталія Сілогава заявила, що в автівці перебувала не вона, а його коханка.

Згодом до мережі потрапило відео з нагрудної камери правоохоронця у Дніпрі під час розмови патрульного з винуватцями ДТП, що призвело смертельної стрілянини.