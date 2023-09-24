ЗСУ завдають окупантам великих втрат завдяки західній артилерії

Українські військові покладають великі сподівання на важку артилерію

Українські військові завдають великої шкоди російським загарбникам на околицях окупованого Бахмута за допомогою західної зброї. Про це інформує Reuters з посиланням на українських командирів.

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У матеріалі видання зазначається що українські військові високо оцінили роботу гаубиць калібру 155-мм, які надали Сполучені Штати та інші союзники по НАТО.

Командир одного з підрозділів Олександр заявив, що українські військові покладають великі сподівання на важку артилерію, включно з самохідними артилерійськими установками Krab польського виробництва і М109 американського виробництва.

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«Навіть одна гармата може повністю переломити ситуацію. Однією такою гарматою можна зупинити атаку. Головне – цілитися куди потрібно. Вони [росіяни] ненавидять нашу техніку. Це те, що ми отримуємо з наших перехоплень. Ми чуємо, що ми продовжуємо приносити їм пекло, і вони продовжують дивуватися, скільки в нас залишилося боєприпасів», – сказав військовий.

Українські військові заявили, що звільнення Кліщіївки та сусідньої Андріївки – це сходинки до звільнення Бахмута, який росіяни захопили після кілько місяців запеклих боїв.

Як відомо, 18 вересня ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр підтвердила звільнення Кліщіївки Донецької області, днем раніше про повернення села під контроль Сил оборони повідомляли самі військові.

Нагадаємо, що генерал Олександр Тарнавський переконаний, що найбільший прорив України ще попереду. Найбільший прорив Збройних Сил України буде після звільнення Токмака.