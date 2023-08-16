Головна Думки вголос Ігор Луценко
search button user button menu button
Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Як ми проспали війну

glavcom.ua
Початок повномасштабного вторгнення для багатьох став шоком
фото: ЗСУ

Сьогодні подумав, що війна мені нагадує тривалу відпустку

Якщо гарно розібратися, то війна може піти несподіваними шляхами. Дальніми, а не ближніми. Можливо, десь серед озер Фінляндії чи морями Далекого Сходу.

В будь-якому разі, я готовий воювати решту всього свого життя, на сході і на заході, аби тільки війна відійшла з наших земель. Власне, в основному так це і працює: якщо не нав’язуєш бій деінде, то доводиться битися вдома. Ми пропустили Ічкерію, Грузію. Ми намагалися не битися в Криму – і отримали Донбас. Ми у Мінську спробували не битися на Донбасі – тож билися у Мощуні і під Броварами.

Плюс у глобалізації – тут у тому, що не страждатиме сама Україна. Мінус – що як тільки хоч трохи вщухне у нас вогонь, країна, що так страшенно хоче спати, як вона спала до лютого-22, негайно порине у свій звичний сон, розслабиться і знову хворітиме на лінощі та безпорадність.

***

Сьогодні подумав, що війна мені нагадує тривалу відпустку. Власне, мої відпустки були часто далекими походами в екстремальних умовах, тож можна знайти схожість.

Мені з самого початку війни ще жодного разу не хотілося «відпочити» – навпаки, лише у пригодах війни можна знайти розраду від військової рутини.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна війна Донбас

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська армія минулого року потопила флагман флоту РФ – крейсер «Москву»
Україна має знищити російський флот
27 липня, 11:48
Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
Воюватимуть усі? Чи дійсно це так
4 серпня, 19:19
Росія продовжує обстрілювати українські міста
Ракети замість хліба
4 серпня, 15:07
Після скандалу військкома Євгена Борисова було звільнено з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Корупційний скандал одеського військкома: НАЗК розкрило нові деталі
19 липня, 15:11
Українські захисники показали, як розміновують поля Херсонщини (відео)
Українські захисники показали, як розміновують поля Херсонщини (відео)
19 липня, 17:45
Ілон Маск заважає ЗСУ звільнити Крим
The New York Times: Маск заборонив ЗСУ використовувати Starlink для деокупації Криму
29 липня, 21:00
Народному депутату Олександру Дубінському сьогодні правоохоронці повідомили про підозру
Де відпочивав Дубінський під час війни: список готелів (фото)
9 серпня, 15:50
Росія заявила про збиття безпілотників над двома областями
Росія заявила про збиття безпілотників над двома областями
13 серпня, 13:14
Колишній міністр із Комі Денис Шаронов став далекобійником у США
Колишній російський міністр після отримання повістки втік до США
Сьогодні, 07:52

Ігор Луценко

Як ми проспали війну
Як ми проспали війну
Місце в Києві, що вщерть переповнене воєнним часом
Місце в Києві, що вщерть переповнене воєнним часом
Після Бахмута до Києва. Дивні відчуття чужого міста
Після Бахмута до Києва. Дивні відчуття чужого міста
Ці кримінальні авторитети працювали на Росію ще задовго до Майдану
Ці кримінальні авторитети працювали на Росію ще задовго до Майдану
Про порятунок тварин на передовій
Про порятунок тварин на передовій
Війна стала сенсом життя для росіян
Війна стала сенсом життя для росіян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
«Батьківщина» підготувала законопроєкт, що має збільшити фінансування на лікування поранених
9684
Виселення Московського патріархату: що відбувається у Лаврі (відео)
8643
Чи планує Київ святкові заходи до Дня Незалежності: відповідь КМДА
7825
Мер Луцька після ракетного удару втрапив у скандал
5784
На війні РФ проти України вперше загинув учасник одного з найвпливовіших у секторі Газа кланів
5655
У столичному парку з’явився стенд із памʼятником князю Володимиру, як у Москві (фото)

Новини

Окупанти вдаються до постановочних зйомок своїх успіхів – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Спека, місцями короткочасний дощ: прогноз погоди на 16 серпня
Сьогодні, 05:27
16 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
На Запоріжжі стався бій між підрозділами окупантів: подробиці від Генштабу
Вчора, 07:44
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 05:31
Сухо та спекотно: прогноз погоди на 15 серпня
Вчора, 04:55

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту