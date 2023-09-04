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Тарнавський розповів про втрати ворога на південному напрямку

Діана Гасюк
glavcom.ua
Тарнавський розповів про втрати ворога на південному напрямку
фото з відкритих джерел

Артилерійські підрозділи Сил оборони на Таврійському напрямку виконали 1328 вогневих завдань протягом доби

Сили оборони України на Таврійському напрямку завдали російським окупантам нових значущих втрат у живій силі та техніці, знищивши близько 250 ворожих військовослужбовців за добу. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Повідомляється, що артилерійські підрозділи Сил оборони на Таврійському напрямку виконали 1328 вогневих завдань протягом доби.

За останню добу на цій ділянці фронту втрати противника склали 249 осіб, з яких: безповоротні - 76, поранені - 170, полонені - 3.

Знищено 20 одиниць військової техніки противника.

«Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 БпЛА, 10 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки», – йдеться у повідомленні.

Також на цьому напрямку бійцями було знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Загалом, протягом минулої доби ворог 16 разів атакував позиції ЗСУ та здійснив 688 обстрілів, завдав 19 авіаударів.

Раніше повідомлялося, що українські збройні сили продовжують проводити наступальні операції на заході Запорізької області та просунулися вперед. 

Нагадаємо, українські війська, після кількох тижнів важкої роботи щодо розмінування, успішно прорвали першу лінію оборони Росії під Запоріжжям і тепер сподіваються на швидкий прогрес при форсуванні менш міцної другої лінії.

Наразі Сили оборони активно просуваються по обидва боки прориву і закріплюються на території, захопленій під час останніх боїв.

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Теги: розмінування втрати ворог ЗСУ

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