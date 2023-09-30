Росіяни посилюють тиск біля Куп'янська – розвідка Естонії
Ситуація на лінії між Лиманом і Куп'янським залишається напруженою
Російські війська збільшують тиск на Куп'янському напрямі. Збройні сили України намагаються контратакувати, тому що місцевість зручна для оборони. Про це заявила розвідка Естонії, повідомляє ERR.
Згідно з інформацією розвідки з Естонії, російські війська готуються й укомплектовують поле бою, зокрема, вони знищили міст через річку Оскол.
Водночас більшість підрозділів 25-ї загальновійськової армії РФ ще не брали участь у бойових діях. Росія продовжує піддавати українську оборону тиск і стримувати підрозділи ЗСУ. Мета полягає в тому, щоб змусити українські сили прийняти рішучі заходи.
Ситуація на лінії між Лиманом і Куп'янським залишається напруженою, але контроль над нею залишається в руках українських сил.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ продовжують штурми російських позицій на кордоні Запорізької та Донецької областей, а також просуваються під Бахмутом, наразі Сили оборони вийшли за територію Андріївки та Кліщіївки.
Також російські війська посилюють свою оборону в зоні Токмака та на окупованій території Запорізької області. Тому ЗСУ потрібно продовжувати знищувати загарбників і не втрачати ініціативу.
На Бахмутському напрямку Сили оборони активно нищать артилерійські системи російських окупантів.
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