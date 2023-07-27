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Україна має низку «доступних варіантів» проведення контрнаступу – Пентагон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна має низку «доступних варіантів» проведення контрнаступу – Пентагон
Українські сили добре підготовлені і добре навчені, щоб досягти успіху
фото з відкритих джерел

Остін не став коментувати хід контрнаступу чи конкретні деталі поля бою, але сказав, що Україна «зберігає особовий склад та техніку»

У Збройних сил України є низка «доступних варіантів», оскільки Київ виділяє більше коштів для свого контрнаступу, що триває, проти російських військ. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє CNN.

Остін не став коментувати хід контрнаступу чи конкретні деталі поля бою, але сказав, що Україна «зберігає особовий склад та техніку», навіть коли її сили прокладають собі шлях через мінні поля та інші перешкоди.

«У них, як і раніше, є кілька варіантів, і ми можемо очікувати, що вони продовжать чинити тиск», – сказав Остін на пресконференції в Папуа-Новій Гвінеї.

За словами посадовця, українські сили добре підготовлені і добре навчені, щоб досягти успіху.

«Вони завзято билися, вони прокладали собі шлях, щоб подолати мінні поля та інші перешкоди, але вони все ще мають велику бойову міць», – сказав Остін.

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ проти російських військ набирає обертів. Україна розпочала великий наступ на південному фронті.

До слова, однією з найсильніших російських систем озброєння для атаки на Запорізькому напрямку є ударний вертоліт Ка-52, який був сильно модифікований.

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Теги: війна США ЗСУ контрнаступ

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