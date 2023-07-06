Таврійський напрямок: ЗСУ заінтригували новинами

За останню добу втрати ворога склали вбитими й пораненими більше трьох рот

Протягом доби українські воїни виконали 1293 вогневих завдання на Таврійському напрямку. Знищили та поранили майже три роти росіян. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

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«На Таврійському напрямку триває просування Сил оборони вперед і звільнення наших територій. Воїни мають успіхи», – пише Тарнавський.

За останню добу втрати ворога склали вбитими й пораненими більше трьох рот.

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Також було знищено 47 одиниць військової техніки росіян, зокрема:

Шість танків;

Три ББМ;

Чотири гармати Д-30;

Гармата 2С5 «Гіацинт-С»;

Чотири БПЛА Zala;

БПЛА Supercam;

Дві самохідні артилерійські установки «Акація»;

Гаубиця «Мста-С»;

Комплекс далекого візуального спостереження «Муром-М»;

З енітний ракетний комплекс «Бук»;

РЛС «Зоопарк»;

Дві станції РЕБ;

Автомобільна техніка.

П’ять складів боєприпасів ворога.

«Рухаємось, вибиваємо ворога, повертаємо нашу землю», – наголосив командувач Тарнавський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський переконаний, що контрнаступ України сповільнився через укріплену російську оборону та невисокі темпи постачання західної зброї до України.

Зазанчимо, що українські військові утримують ініціативу на Бахмутському напрямку, хоча ворог чинить шалений опір. Зокрема, ЗСУ за минулу добу знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф».