Білорусь розпочала шестиденні військові навчання: Україна посилює оборону кордону

Сергій Наєв: «Від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування»

Сьогодні, 1 вересня, у Білорусі розпочались військові навчання «Бойове братерство – 2023», які триватимуть до 6 вересня. У зв’язку з чим Україна посилила охорону кордона. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

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«Щодо навчань «Бойове братерство – 2023», які сьогодні стартували у Білорусі та триватимуть до 6 вересня. За військовою наукою ми завжди адекватно реагуємо на будь-які зміни в оперативній бойовій обстановці. Це проста, але дуже потрібна військова робота.

Для нас будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території, – це певний аспект підвищення небезпеки.

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Звісно, ми реагуємо. Командувачам, командирам поставлено чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України та підсилення пильності на всіх бойових позиціях. Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування», – заявив Наєв.

Як повідомлялося, уранці 29 серпня черговий російський ешелон збройних сил прибув до Білорусі для участі у навчаннях ОДКБ.

Нагадаємо, голова розвідки Кирило Буданов заявив, що до Білорусі доставлені перші ядерні боєголовки.