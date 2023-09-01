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Білорусь розпочала шестиденні військові навчання: Україна посилює оборону кордону

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білорусь розпочала шестиденні військові навчання: Україна посилює оборону кордону
У Білорусі 1 вересня стартували військові навчання «Бойове братерство – 2023»
фото з відкритих джерел

 Сергій Наєв: «Від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування»    

Сьогодні, 1 вересня, у Білорусі розпочались військові навчання «Бойове братерство – 2023», які триватимуть до 6 вересня. У зв’язку з чим Україна посилила охорону кордона. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

«Щодо навчань «Бойове братерство – 2023», які сьогодні стартували у Білорусі та триватимуть до 6 вересня. За військовою наукою ми завжди адекватно реагуємо на будь-які зміни в оперативній бойовій обстановці. Це проста, але дуже потрібна військова робота.

Для нас будь-які дії з боку ворога, зокрема проведення навчань на їхній території, – це певний аспект підвищення небезпеки.

Звісно, ми реагуємо. Командувачам, командирам поставлено чіткі завдання щодо підсилення оборони державного кордону України та підсилення пильності на всіх бойових позиціях. Ми свідомі того, що від ворога можна очікувати будь-чого. Але він має розуміти, що ми завжди готові до відповідного реагування», – заявив Наєв.

Як повідомлялося, уранці 29 серпня черговий російський ешелон збройних сил прибув до Білорусі для участі у навчаннях ОДКБ.

Нагадаємо, голова розвідки Кирило Буданов заявив, що до Білорусі доставлені перші ядерні боєголовки.

Теги: військові навчання військові Україна Сергій Наєв робота Білорусь війна

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