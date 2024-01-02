У двох районах Києва через падіння уламків безпілотників спалахнули пожежі

Російський агресор атакував Київську область і Київ ударними дронами

У ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що у столиці пролунали вибухи. Зокрема, в Деснянському районі палав уламок БПЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що в Деснянському районі, попередньо, є загоряння на території житлової забудови. Підрозділи ДСНС та поліції слідують на місця викликів. Ймовірні пошкодження та наявність постраждалих уточнюються.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що у Голосіївському районі Києва також зафіксовано падіння уламків БПЛА. Підрозділи ДСНС прямують на місце виклику. Інформації щодо постраждалих немає.

Як повідомлялося, у ніч проти 2 січня у Києві пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони. У Київській області по безпілотниках працювала протиповітряна оборона. Повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БПЛА.