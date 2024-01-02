У двох районах Києва через падіння уламків безпілотників спалахнули пожежі
Російський агресор атакував Київську область і Київ ударними дронами
У ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
Зазначається, що у столиці пролунали вибухи. Зокрема, в Деснянському районі палав уламок БПЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці.
У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що в Деснянському районі, попередньо, є загоряння на території житлової забудови. Підрозділи ДСНС та поліції слідують на місця викликів. Ймовірні пошкодження та наявність постраждалих уточнюються.
Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що у Голосіївському районі Києва також зафіксовано падіння уламків БПЛА. Підрозділи ДСНС прямують на місце виклику. Інформації щодо постраждалих немає.
Як повідомлялося, у ніч проти 2 січня у Києві пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони. У Київській області по безпілотниках працювала протиповітряна оборона. Повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БПЛА.
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