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У двох районах Києва через падіння уламків безпілотників спалахнули пожежі

Діана Гасюк
glavcom.ua
У двох районах Києва через падіння уламків безпілотників спалахнули пожежі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російський агресор атакував Київську область і Київ ударними дронами

У ніч проти 2 січня окупанти атакували столицю ударними дронами. Унаслідок роботи ППО сталося падіння уламків та виникли пожежі. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що у столиці пролунали вибухи. Зокрема, в Деснянському районі палав уламок БПЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що в Деснянському районі, попередньо, є загоряння на території житлової забудови. Підрозділи ДСНС та поліції слідують на місця викликів. Ймовірні пошкодження та наявність постраждалих уточнюються.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що у Голосіївському районі Києва також зафіксовано падіння уламків БПЛА. Підрозділи ДСНС прямують на місце виклику. Інформації щодо постраждалих немає. 

Як повідомлялося, у ніч проти 2 січня у Києві пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони. У Київській області по безпілотниках працювала протиповітряна оборона. Повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БПЛА.

Теги: вибух Київ тривога Віталій Кличко окупанти

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