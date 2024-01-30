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Economist пояснив, як розблокування портів Одеси вплине на українську економіку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Economist пояснив, як розблокування портів Одеси вплине на українську економіку
Інтенсивний експорт допоможе зміцнити валютний курс та навіть вплине на зростання ВВП України
фото з відкритих джерел

У грудні 2023 року три найбільші порти Одеської області відновили довоєнні обсяги постачання вантажів

Відновлення роботи глибоководних портів Чорного моря Україною додає мільярди доларів експорту. Інтенсивний експорт допоможе зміцнити валютний курс та навіть вплине на зростання ВВП. Такий прогноз публікує The Economist, спираючись на коментар заступника міністра економіки України Олексія Соболєва.

Видання, в публікації із заголовком «Росія програє битву за Чорне море» вказує, що тактика застосування для транспортування іноземних суден спрацювала і Росія не ризикує застосуванням сили проти мирних суден інших держав. Крім того, даються взнаки втрати чорноморського флоту внаслідок застосування креативних дій Збройних сил України – чверть кораблів російського Чорноморського флоту знищено. Ще частина – пошкоджена. тому морський коридор перекрити практично нічим.

У грудні минулого року три найбільші порти Одеської області, включно з самою Одесою, відновили довоєнні обсяги постачання вантажів, які склали понад 6 млн тонн. 

Повернення глибоководних портів Одеси до активної економічної діяльності, оцінюють як ініціація відновлення зруйнованої війною економіки України.

Розблокування постачання товарів Чорним морем на думку Олексія Соболєва, заступника міністра економіки України за песимістичними прогнозами має додати $3,3 млрд до експортних показників України. Це складатиме не менше 1,2% ВВП. На думку заступника міністра таким чином можна отримати додатковий важіль для підтримки стабільності обмінного курсу валют та зміцнити економіку країни в цілому.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що ефект від застосування морського коридору буде помітний у податкових надходженнях від зернотрейдерів не раніше 2025 року. 

Нагадаємо, порти Одещини у 2023 році перевантажили понад 50 млн т вантажів, що на 15% більше, ніж у 2022 році.

Як повідомлялося, розблокування морських портів для експорту всіх видів продукції дасть Україні понад $20 мільярдів надходжень та допоможе зберегти від втрати наші позиції на світовому ринку. Це, своєю чергою, дасть поштовх до відновлення виробництва та запуску економіки.

Теги: економіка ВВП Одеса експорт війна

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