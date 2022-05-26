ЗСУ збили ракету окупантів над Сумами

У небі на Сумами сили ППО збили ракету російських військ

Інформації про жертв та постраждалих немає

Сили протиповітряної оборони збили російську ракету у небі над Сумами. Про це повідомив голова місцевої ОДА Дмитро Живицький у Telegram.

«Сьогодні опівдні наші сили ППО збили ворожу ракету над Сумами», – йдеться в повідомленні.

Інформації про жертв та постраждалих немає.

Раніше повідмолялося, що у Хмельницькій області сили протиповітряної оборони збили російську ракету.

Нагадаємо, що обстріли Сумщини з російської території відбувають майже щодня. Внаслідок цих атак страждає переважно цивільна інфраструктура.

Зокрема, у ніч на 23 травня ворог здійснював ракетні обстріли міста Білопілля на Сумщині та його околиць. Зтериторії РФ були випущені ракети, а також відкривали вогонь з артсистем. Крім того, близько першої ночі окупанти завдали авіаудару.

Щонайменше 11 садиб зазнали значних ушкоджень.

Вдень 23 травня, російські військові з території РФ обстріляли із мінометів та артилерії село Мезенівка Краснопільської громади.