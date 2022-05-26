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    Події в Україні

    ЗСУ збили ракету окупантів над Сумами

    У небі на Сумами сили ППО збили ракету російських військ&nbsp; - ЗСУ збили ракету окупантів над Сумами
    У небі на Сумами сили ППО збили ракету російських військ 
    Дмитро Живицький/Telegram

    Інформації про жертв та постраждалих немає

    Сили протиповітряної оборони збили російську ракету у небі над Сумами. Про це повідомив голова місцевої ОДА Дмитро Живицький у Telegram.

    «Сьогодні опівдні наші сили ППО збили ворожу ракету над Сумами», – йдеться в повідомленні.

    Інформації про жертв та постраждалих немає.

    Раніше повідмолялося, що у Хмельницькій області сили протиповітряної оборони збили російську ракету.

    Нагадаємо, що обстріли Сумщини з російської території відбувають майже щодня. Внаслідок цих атак страждає переважно цивільна інфраструктура.

    Зокрема, у ніч на 23 травня ворог здійснював ракетні обстріли міста Білопілля на Сумщині та його околиць. Зтериторії РФ були випущені ракети, а також відкривали вогонь з артсистем. Крім того, близько першої ночі окупанти завдали авіаудару.

    Щонайменше 11 садиб зазнали значних ушкоджень.

    Вдень 23 травня, російські військові з території РФ обстріляли із мінометів та артилерії село Мезенівка Краснопільської громади.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ збили ракету окупантів над Сумами