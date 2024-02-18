ЗСУ назвали втрати ворога в Авдіївці

Під час взяття Авдіївки загинуло 17 тисяч російських військовослужбовців

Російські окупаційні війська під час наступу на Авдіївку Донецької області втратили щонайменше 17 тисяч військовослужбовців. Про це заявив представник оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Дмитро Лиховій, передає ВВС.

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«Під час взяття Авдіївки загинуло 17 тисяч російських військовослужбовців», – заявив Дмитро Лиховій.

За його словами, загалом війська окупантів у боях за Авдіївку Донецької області втратили щонайменше 47 тисяч осіб.

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Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян.

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.