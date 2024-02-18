Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ назвали втрати ворога в Авдіївці

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ назвали втрати ворога в Авдіївці
фото з відкритих джерел

Під час взяття Авдіївки загинуло 17 тисяч російських військовослужбовців

Російські окупаційні війська під час наступу на Авдіївку Донецької області втратили щонайменше 17 тисяч військовослужбовців. Про це заявив представник оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Дмитро Лиховій, передає ВВС.

«Під час взяття Авдіївки загинуло 17 тисяч російських військовослужбовців», – заявив Дмитро Лиховій.

За його словами, загалом війська окупантів у боях за Авдіївку Донецької області втратили щонайменше 47 тисяч осіб.

Нагадаємо, що в ніч на 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська виходять з Авдіївки Донецької області, аби уникнути оточення та збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

Як повідомлялося, ще станом на 21:00 16 лютого в Авдіївці тривали важкі бої, на коксохімічному заводі палала пожежа через удари росіян. 

До відома, зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка.

Раніше захисники Третьої окремої штурмової бригади на ділянці фронту в Авдіївці повідомили, що протистоять силі противника, яка значно переважає. Проти них воювали не менше 15 тис. окупантів.

Читайте також: 

Теги: путін Авдіївка втрати Олександр Сирський ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кошти спрямують на закупівлю техніки та озброєння, оптичних і тепловізійних приладів, засобів зв’язку
Уряд виділив понад 650 млн грн на забезпечення бойових бригад
22 сiчня, 20:25
Українські захисники збили понад 20 ворожих дронів
Сили ППО відбили атаку дронів у шести областях
18 сiчня, 07:46
Інтерв’ю Карлсона нагадує роботу Волтера Дюранті, кореспондента New York Times, який у 1929 році взяв інтерв’ю у Йосипа Сталіна
Ворожа пропаганда на Заході спекулює на церковних питаннях
14 лютого, 11:17
Командувач Сухопутних військ ЗСУ відвідав райони ведення бойових дій
Сирський розповів, де росіяни посилюють наступ
26 сiчня, 22:30
Фахівці із статистики озвучили чисельність населення у Британії у майбутньому
Як зміниться населення Британії до 2036 року? Статисти зробили прогноз
1 лютого, 07:37
Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень
Генштаб назвав напрямок, де за добу відбито найбільше атак
4 лютого, 07:09
Триває 716-та доба повномасштабної війни Росії проти України
На одному із напрямків суттєво знизилась інтенсивність російських атак: деталі від ЗСУ
9 лютого, 08:53
Про здоров'я Путіна вже давно ходять різні чутки
Путін не зміг приховати судому під час інтерв'ю Карлсону
10 лютого, 14:58
На відміну від європейських політиків, у Росії депутати та офіційні особи утримуються від коментарів
Смерть Навального. Як відреагував світ?
16 лютого, 15:48

Події в Україні

ЗСУ назвали втрати ворога в Авдіївці
ЗСУ назвали втрати ворога в Авдіївці
Показували дітям гранатомет. Росіяни влаштували вибух у спорткомплексі Мелітополя
Показували дітям гранатомет. Росіяни влаштували вибух у спорткомплексі Мелітополя
У Харкові прогриміли вибухи
У Харкові прогриміли вибухи
«Операція ще не завершена». Третя штурмова бригада прокоментувала вихід з Авдіївки
«Операція ще не завершена». Третя штурмова бригада прокоментувала вихід з Авдіївки
Обстріл Краматорська: рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох людей
Обстріл Краматорська: рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох людей
Авдіївка в окупації. Путін вдарив вітальну телеграму
Авдіївка в окупації. Путін вдарив вітальну телеграму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Українські бійці в Авдіївці потрапили в полон: подробиці
63K
ЗМІ показали будинок, у якому живуть батьки і брат Сирського в Росії
30K
Нардеп розповів, як роботодавці ховають працівників від ТЦК
9373
Національна депресія. Психологиня пояснила, яка фаза стане для українців наступною
6342
Житло, робота та соціальний захист: як змінилось життя біженців у Чехії
5840
Розвідка показала, як спецпризначені обороняли останню дорогу з Авдіївки (фото)

Новини

Всесвітній день китів. Які свята відзначаємо 18 лютого
Сьогодні, 00:20
«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
Вчора, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
Вчора, 06:21
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Вчора, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
16 лютого, 05:51
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
16 лютого, 00:00

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua