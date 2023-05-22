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ЗСУ знищили ударний вертоліт Мі-24 росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили ударний вертоліт Мі-24 росіян
фото: пресцентр Сухопутних військ

Королівська бригада знищила ударний гелікоптер із «Ігли»

Сьогодні, 22 травня, воїни 24 ОМБр ім. короля Данила знищили ворожий ударний вертоліт Мі-24. Про це повідомляє пресцентр Сухопутних військ.

«Сьогодні силами та засобами Королівської бригади, був ліквідований ворожий ударний вертоліт Мі-24. «Крокодил» противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью Йорк, що на Донеччині, коли влучним пострілом з ПЗРК «Ігла» був зупинений стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила. Після влучання ворожий гелікоптер впав на території, підконтрольній ворогу поблизу тимчасово окупованої Горлівки», – зазначили у пресцентрі бригади.

Триває 453-й день широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Російські окупанти цієї доби завдали масованого ракетно-авіаційного удару, інформація наразі уточнюється. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 52 авіаційні удари, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що знову підкреслює тактику терору з боку РФ. 

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Теги: Костянтинівка окупанти Слов’янськ вертоліт 2 травня гелікоптер інфраструктура Лиман

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