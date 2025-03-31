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Окупанти просунулися на одному з напрямків фронту: мапи DeepState

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти просунулися на одному з напрямків фронту: мапи DeepState
РФ просунулася в Розливі
мапа: DeepState

Російські військові продовжують просуватися на фронті

Російська армія просунулася у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«Ворог просунувся в Розливі, біля Пантелеймонівки та Нового», – йдеться у повідомленні.

Окупанти просунулися на одному з напрямків фронту: мапи DeepState фото 1
мапа: DeepState
Окупанти просунулися на одному з напрямків фронту: мапи DeepState фото 2
мапа: DeepState

Нагадаємо, що за минулу добу відбулося 147 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Противник завдав одного ракетного та 64 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 120 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження близько 750 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: окупанти війна Донеччина

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