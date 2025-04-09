Українські бійці відбили позиції на Покровському напрямку

Аналітики повідомили про ситуацію на Покровському напрямку

Сили оборони відновили позиції біля селища Котлине на Покровському напрямку Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

Водночас російська армія також має просування.

«Сили Оборони України відновили позиції біля Котлиного. Ворог просунувся біля Катеринівки, Калинового та Надіївки», – йдеться у повідомленні.

мапа: DeepState

Нагадаємо, що на Покровському напрямку російські окупанти намагаються штурмувати позиції Сил оборони України одночасно з трьох напрямків, але українські захисники продовжують тримати оборону. Російські війська переслідують три окремі тактичні завдання в цьому районі, проте їхнє просування стримують українські безпілотники та локальні контратаки.

За словами речника ОТУ «Хортиця» Віктора Трегубова, росіяни прагнуть перерізати трасу Т-0504 Покровськ – Костянтинівка на північний схід від Покровська, обійти місто із заходу та просунутися у напрямку Новопавлівки.

До слова, у місті Покровськ Донецької області у дворах житлових будинків почали з’являтися могили цивільних. Це може свідчити про погіршення безпекової ситуації.