Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські бійці відбили позиції на Покровському напрямку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Українські бійці відбили позиції на Покровському напрямку
Українські військові відбили позиції біля Котлиного
фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне)

Аналітики повідомили про ситуацію на Покровському напрямку

Сили оборони відновили позиції біля селища Котлине на Покровському напрямку Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків проєкту DeepState.

Водночас російська армія також має просування.

«Сили Оборони України відновили позиції біля Котлиного. Ворог просунувся біля Катеринівки, Калинового та Надіївки», – йдеться у повідомленні.

Українські бійці відбили позиції на Покровському напрямку фото 1
мапа: DeepState

Нагадаємо, що на Покровському напрямку російські окупанти намагаються штурмувати позиції Сил оборони України одночасно з трьох напрямків, але українські захисники продовжують тримати оборону. Російські війська переслідують три окремі тактичні завдання в цьому районі, проте їхнє просування стримують українські безпілотники та локальні контратаки.

За словами речника ОТУ «Хортиця» Віктора Трегубова, росіяни прагнуть перерізати трасу Т-0504 Покровськ – Костянтинівка на північний схід від Покровська, обійти місто із заходу та просунутися у напрямку Новопавлівки.

До слова, у місті Покровськ Донецької області у дворах житлових будинків почали з’являтися могили цивільних. Це може свідчити про погіршення безпекової ситуації.

Читайте також:

Теги: фронт війна Донеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тимошенко мала зустріч із особистим духовником президента Трампа Марком Бернсом
Тимошенко знайшла «вихід на Трампа»: опозиціонерка зустрілась з духівником президента США (фото)
1 квiтня, 10:44
Російські війська час від часу проводять серію атак на Лиманському напрямку
Росіяни активізували наступ на одному з напрямків фронту: що відомо
31 березня, 09:36
Валентин Підкович був бійцем «Азову» та учасником Народного ансамблю танцю «Молодість»
Боєць MMA та колишній «азовець» готував теракт біля ТЦК у Кривому Розі, – ЗМІ
25 березня, 20:55
Будинок у Дніпровському районі після російської атаки
У Києві жінка заживо згоріла у квартирі через російську атаку: моторошні деталі
23 березня, 12:41
Аппатурай: ми бачимо зростання готовності Росії ризикувати
Заступник генсекретаря НАТО: Гібридна війна Росії проти Європи набуває загрозливих масштабів
18 березня, 11:00
Круїзи піж СЩА та Канадою опинились у центрі скандалу
Круїзні лайнери під заборону? Канада отримала нову загрозу від США
17 березня, 15:10
Кількість заявок зросла після суперечки Трампа із Зеленським
Іноземні добровольці почали активніше приєднуватися до Сил оборони через заяви Трампа
17 березня, 00:33
Кір Стармер заявив, що чисельність іноземного контингенту для України буде «точно перевищувати 10 тисяч людей»
Британія готова відправити в Україну 10 тисяч військових – The Times
16 березня, 15:58
Дрони використовуються на відстань у 10 км
Ринок зброї в Україні: оптоволоконні дрони стали новим рішенням
14 березня, 10:42

Події в Україні

Сирський припустив, скільки часу Україна протримається без допомоги США
Сирський припустив, скільки часу Україна протримається без допомоги США
Головком розповів, скільки військових звільнилися б у разі демобілізації
Головком розповів, скільки військових звільнилися б у разі демобілізації
Українські бійці відбили позиції на Покровському напрямку
Українські бійці відбили позиції на Покровському напрямку
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала пів години
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала пів години
Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський
Росія розпочала наступ на Сумську і Харківську області – Сирський
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
199K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 квітня 2025
55K
Батько ексміністра-втікача хоче повернути в держави майже 50 кг золота
13K
Усіх начальників ТЦК було звільнено. Сухопутні сили показали цікаву статистику
11K
«Свого сина в армію не пущу». Рівненський ТЦК відреагував на скандальну заяву підполковника
7988
Чому російський цар Микола, а не Нікалай? Мовознавиця пояснила правило

Новини

9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
Вчора, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53
7 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 квiтня, 00:05
Високий ризик диверсій. Спецслужби закликали британців зібрати «набір для виживання»
6 квiтня, 14:11

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua