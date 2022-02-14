Джилл Байден оригінально привітала американців з Днем Валентина (відео)

З відео з першою леді та песиком родини президента США розпочали щорічну телепрограму «Puppy Bowl»

Німецька вівчарка Командер, яка живе у Білому домі, разом з першою леді США Джилл Байден привітали з Днем Валентина. Про це пише USA Today.

Німецька вівчарка та дружина Байдена Джилл з'являться у рекламному ефірі перед недільною трансляцією «Puppy Bowl XVIII» («Щенячий кубок» названий за аналогом із «Super Bowl» – фінальною грою сезону в американському футболі). У телезмаганнях беруть участь щенята з притулків. Таким чином нагадують про те, що потрібно допомагати покинутим тваринам.

«Всім привіт. Я Джилл Байден, я тут, у Білому домі, з нашим новим цуценям. День святого Валентина – одне з моїх улюблених свят, бо це свято любові. Мати домашніх тварин чудово тому, що вони дарують вам безумовну любов і радість щодня», – заявила Джилл Байден.

Вона грається з Командером, а сама одягнена у светр з написом «Amour» (Amour – любов з французької – ред.).

«Всі ми бажаємо вам дуже щасливого Дня святого Валентина», – додала вона.

Зазначимо, президент і перша леді мають двох собак – вівчарки Коммандер і Мейджор. Перша проживає в Білому домі, а другу вивезли до приватного будинку Байдена у місті Вілмінгтон після того, як вона покусала двох людей.