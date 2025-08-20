Головна Техно Девайси
Британська розвідка повідомила, як Росія готує дітей до війни дронів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Британська розвідка повідомила, як Росія готує дітей до війни дронів
Зростання підготовки у сфері БпЛА безпосередньо пов'язане з війною РФ проти України
фото з відкритих джерел

У Росії триває створення окремого роду військ безпілотних систем у складі збройних сил

Російська Федерація активно впроваджує навчання керування дронами в закладах освіти. Подібні курси запроваджено уже більш ніж у 500 школах і 30 коледжах, де створено практичні центри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що понад 2,5 тис. вчителів підготовлено для викладання в цій сфері. Ці заходи пов'язані з планом міністра освіти Валерія Фалькова, який ще в травні 2024 року заявив про намір підготувати до 2030 року один мільйон фахівців із БпЛА.

У червні кремлівський диктатор заявив, що в Росії триває створення окремого роду військ безпілотних систем у складі збройних сил. Це вказує на стратегічний намір Кремля розвивати автономні технології та інтегрувати їх у військову доктрину. За оцінкою британської розвідки, такі кроки демонструють подальшу мілітаризацію російського суспільства через освіту.

Експерти зазначають, що зростання підготовки у сфері БпЛА безпосередньо пов'язане з війною проти України. Росія враховує досвід застосування дронів у бойових діях і має намір значно збільшити їх використання. За словами розвідки, Москва практично напевно прагне розширити як масштаби, так і можливості свого дронового арсеналу в довгостроковій перспективі. Це посилює загрозу як для України, так і для безпеки всього регіону.

Нагадаємо, на початок серпня 2025 року Росія щоденно випускала близько 200 різних дронів типу Shahed-136. Загалом Росія рекордно наростила випуск безпілотників. Якщо у 2024 році російська «оборонка» випускала в середньому вчетверо менше апаратів, ніж сьогодні, то у порівнянні з 2023-м показники зросли у 60 разів.

Як повідомлялося, лідером в постачанні компонентів для російських безпілотників є Китай. За даними української розвідки, зараз у дронах до 60–65% усіх компонентів мають китайське походження. Для прикладу, в російському ударному БпЛА «Герані-2» виявили понад два десятки деталей із Китаю – від мікросхем до модулів глушіння. Навіть у спрощених моделях, як-от дрон «Гербер» чи «Пародія», критичні частини – двигуни та електроніка – також китайського виробництва.

Фактично саме Китай став головним донором технологій для російського військово-промислового комплексу. Йдеться про постачання товарів подвійного призначення – напівпровідників, верстатів, телекомобладнання. Офіційно Пекін запевняє, що не допомагає армії РФ, але під прикриттям «цивільного використання» компоненти масово потрапляють на російські заводи.

Раніше «Главком» писав, що Росія активно вербує молодих жінок з Африки, Азії та Латинської Америки нібито для «навчання та роботи у сфері обслуговування». Насправді жінок відправляють до Татарстану, в особливу економічну зону «Алабуга», де вони працюють на виробництві ударних дронів-камікадзе.

Умови на цих підприємствах важкі: 12-годинні зміни, постійний нагляд, контакти з токсичними речовинами, мінімальна оплата. Жодного «навчання», яке обіцяють під час вербування, жінки там не отримують.

Теги: безпілотник діти освіта британська розвідка

