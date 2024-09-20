Звозили зброю КамАЗами: партизани в Донецькій області знайшли склад росіян із боєприпасами

Росіяни накопичують озброєння та боєприпаси на тимчасово окупованих територіях України

В Донецькій області партизани руху «АТЕШ» виявили склад окупантів, на який боєприпаси звозили протягом кількох днів вантажівками. Про це партизани повідомили у своєму Telegram-каналі.

«Агент з числа військовослужбовців 36-ї ОМСбр РФ, доповів нам інформацію про місце розташування нового польового артилерійського складу поблизу населеного пункту Берестове Донецької області», – йдеться в повідомленні партизанів.

Також представники руху «АТЕШ» заявили, що вони слідкували за переміщенням російських вантажівок до складу протягом кількох днів. За їх словами, боєприпаси та озброєння перевозили КамАЗами та УРАЛами для подальшого відправлення на фронт.

Склад боєприпасів РФ Фото: АТЕШ

Активісти та партизани «АТЕШ» постійно проводять розвідку та слідкують за окупаційними військами, які в Донецькій області перевозять боєприпаси та все необхідне для своїх військ. Також цей партизанський рух активно працює на території тимчасово окупованого Кримського півострову.

Стало відомо, що за словами лідера «АТЕШ», серед учасників руху є не тільки українці та кримські татари, а й мешканці різних регіонів Росії, кількість агентів досягає 2 тисячі.

До слова, як повідомили активісти руху «АТЕШ», у Росії та Білорусі масово шириться саботаж на заводах оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Раніше партизанський рух «Атеш» зафіксував переміщення військової техніки РФ та загадкові смерті десяти окупантів у тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області.