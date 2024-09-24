Росія окупувала місто в Покровському районі: мапи DeepState

Ворожа армія просунулася біля низки населених пунктів Донецької області

Окупанти захопили Українськ Покровського району, а також просунулася біля низки населених пунктів Донеччини. Про це свідчать мапи DeepState.

«Ворог окупував Українськ, а також просунувся біля Пречистівки, Селидового, Невельського, в Желанному Першому та Невському», - йдеться у повідомленні.

Також аналітики нагадали, що Сили оборони України звільнили територію агрегатного заводу у Вовчанську, що на Харківщині.

Нагадаємо, що підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу та знищили окупантів в усіх будівлях підприємства. Розвідка додала, що територію агрегатного заводу передано під контроль ЗСУ після зачистки 30 будівель об'єкта.