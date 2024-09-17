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Сибіга закликав міжнародних партнерів забезпечити тривалу фінансову підтримку України

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Сибіга закликав міжнародних партнерів забезпечити тривалу фінансову підтримку України
За словами Андрія Сибіги, війна – це не лише зброя, а й економіка
фото з відкритих джерел

Глава МЗС наголосив, що довгострокові зобов'язання дають впевненість у перемозі та захисті спільних цінностей

Андрій Сибіга звернувся до міжнародних партнерів із закликом гарантувати тривалу фінансову допомогу Україні, наголошуючи на важливості довгострокових зобов’язань для перемоги та захисту спільних цінностей. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

«Зараз триває бюджетний процес у багатьох країнах. Ми закликаємо партнерів забезпечити тривалу фінансову допомогу Україні. Довгострокові зобов’язання, як-от закріплені в наших безпекових угодах Kyiv Compact, дають впевненість, що ми переможемо та захистимо спільні цінності та безпеку», – зазначив Сибіга.

Він підкреслив, що війна стосується не лише військових ресурсів, але й економіки, тому фінансова підтримка має вирішальне значення.

«Кожен долар невійськової підтримки вивільняє один наш власний долар для посилення оборони. Якою б не була ціна підтримки України, ціна успіху Росії буде набагато вищою», – підкреслив міністр.

Він додав, що фінансова допомога Україні є надзвичайно важливою.

Нагадаємо, РНБО спростувала фейк про поранення першого секретаря посольства України у Лівані.

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Теги: міністр Україна Андрій Сибіга

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