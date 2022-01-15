В Україну приїде глава МЗС Канади

До Києва з робочим візитом завітає Мелані Жолі

Приїзд запланований на наступний тиждень

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідає Україну з робочим візитом. Він запланований на наступний тиждень. Про це повідомляє СВС.

У МЗС Канади заявили, що шестиденний візит повинен «підтвердити незмінну підтримку Канадою суверенітету і територіальної цілісності України».

Жолі планує зустрітися в Києві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і віце-прем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанишиною.

Очікується, що глава МЗС Канади також відвідає канадські війська, дислоковані в Україні, щоб підтримати місцевих військових.

«Нарощування російських військ і техніки в Україні і навколо неї ставить під загрозу безпеку в усьому регіоні. Ці агресивні дії повинні бути стримані. Канада працюватиме зі своїми міжнародними партнерами, щоб підтримати міжнародний порядок, заснований на правилах, і зберегти права людини і гідність українців», – йдеться в заяві МЗС Канади.

Нагадаємо, глава МЗС Данії на два дні приїде до України: програма візиту.

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