  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    В Україну приїде глава МЗС Канади

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    До Києва з робочим візитом завітає Мелані Жолі - В Україну приїде глава МЗС Канади
    До Києва з робочим візитом завітає Мелані Жолі
    фото з відкритих джерел

    Приїзд запланований на наступний тиждень

    Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідає Україну з робочим візитом. Він запланований на наступний тиждень. Про це повідомляє СВС.

    У МЗС Канади заявили, що шестиденний візит повинен «підтвердити незмінну підтримку Канадою суверенітету і територіальної цілісності України».

    Жолі планує зустрітися в Києві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і віце-прем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанишиною.

    Очікується, що глава МЗС Канади також відвідає канадські війська, дислоковані в Україні, щоб підтримати місцевих військових.

    «Нарощування російських військ і техніки в Україні і навколо неї ставить під загрозу безпеку в усьому регіоні. Ці агресивні дії повинні бути стримані. Канада працюватиме зі своїми міжнародними партнерами, щоб підтримати міжнародний порядок, заснований на правилах, і зберегти права людини і гідність українців», – йдеться в заяві МЗС Канади.

    Нагадаємо, глава МЗС Данії на два дні приїде до України: програма візиту.

    Читайте також:
    Теги: МЗС Канада Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україну приїде глава МЗС Канади