Пів мільйона сімей платитимуть за куб газу по 46 грн, коли Коломойському віддали частину державного газу – нардеп

В звіті за 1 півріччі 2021 року «Нафтогаз» уже офіційно визнав за Коломойським 700 млн м 3 вартістю 20 млрд грн

«Великі реформатори пропонують українській сім’ї щодня платити 900 грн, щоб батареї були хоч трохи теплими», – Кучеренко

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», яка виконує функції постачальника «останньої надії» на ринку газу, оголосила, що ціна газу на 2 грудня для понад 600 тисяч домогосподарств складе 46,72 грн за куб.м, що в 5,8 рази більше, ніж у листопаді.

Зазначається, що газопостачальна компанія «Нафтогаз України», як постачальник «останньої надії» (ПОН), обслуговує домогосподарства у Донецькій, Херсонській, Полтавській, Одеській та Луганській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, місті Шепетівка Хмельницької області.

Відповідно, нова ціна 46,72 грн за куб. м буде поширюватися на цих споживачів і буде змінюватись кожного дня.

Ситуацію прокоментував нардеп та ексміністр ЖКХ Олексій Кучеренко.

«Сотні тисяч сімей в грудні заплатять за газ 46 грн за куб. Це навіть не смішно. Сільська хата взимку для обігріву споживає 18-20 м3. Тобто великі реформатори з Нафтогазу пропонують українській сім’ї щодня платити 900 грн за те, щоб в хаті батареї були хоч трохи теплими. 27 000 грн в місяць при мінімалці в 6500 грн. Це так виглядає зеленське «тарифи не будуть зростати»? Чи це так виглядає плата за ефіри на 1+1?», – заявив нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Кучеренко нагадав, що місяць тому влада просто так подарувала «Укрнафті» 700 млн м3 державного газу з підземних сховищ.

«Хто забув, я нагадаю – в жовтні Вітренко ні з того ні з цього (хоча ми всі розуміємо, хто дав таку команду) переписав на Укрнафту, якою управляє Коломойський, 700 млн м3 газу з підземних сховищ. Просто так подарував 700 млн кубів, вирішив раптом розрахуватися за спірні борги 2007 року. Цих 700 млн м3 газу вистачило би 457 тисячами сім’ям, яких зараз заставляють платить 46 грн за куб. м, на 3 місяці. Але що ж поробиш, голоси в парламенті потрібні і без ефірів 1+1 нашому президенту ніяк не обійтись», – додав Кучеренко.

Нагадаємо, раніше видання «Наші Гроші» повідомило, що 26 жовтня державний «Нафтогаз» погодився передати газ «Укрнафті», якою керує олігарх Ігор Коломойський. Загальні претензії складають 9 млрд м3 газу на суму 240 млрд грн. Схему мають затвердили на зборах акціонерів Укрнафти 23 грудня.

Цей газ було видобуто та використано населенням у 2017-2013 роках, проте документально купівлю-продаж оформлено не було через відмову «Укрнафти» підписувати договори.

В звіті за 1 півріччі 2021 року «Нафтогаз» уже офіційно визнав за Коломойським 700 млн м3 вартістю 20 млрд грн.

Читайте також: