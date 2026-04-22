€90 млрд для України. Президент зробив заяву

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Президент: Розблокування – це правильний сигнал у наявних обставинах

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі фактично вже відбувається виконання домовленостей з ЄС щодо розблокування кредиту для України обсягом €90 млрд на два роки, а також підготовки нового санкційного пакета проти РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Зараз фактично вже відбувається виконання нашої домовленості з Євросоюзом про розблокування пакета підтримки для України обсягом €90 млрд на два роки, а також нового санкційного пакету проти Росії за цю війну. Розблокування – це правильний сигнал у наявних обставинах. Росія повинна закінчити свою війну. І мотиви для цього в неї можуть зʼявитися тільки тоді, коли і підтримка для України, і тиск на Росію будуть достатніми», – йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що Україна виконує свої зобовʼязання у відносинах з Європейським Союзом навіть у таких неоднозначних питаннях, як робота нафтопроводу «Дружба». Водночас він зазначив, що Київ розраховує на відповідні кроки з боку ЄС, і підкреслив важливість оперативного запуску європейського пакета підтримки.

«Будемо говорити з лідерами Європи і про відкриття кластерів для України: умови щодо цього вже реалізовані. Також продовжуємо роботу щодо посилення санкцій проти Росії та щодо подальшого розвитку європейської енергетичної системи таким чином, щоб Росія втратила можливість маніпулювати енергопостачанням у Європу», – підсумував глава України.

Нагадаємо, посли держав-членів Європейського Союзу погодили надання Україні кредиту у розмірі €90 млрд та 20-й пакет санкцій проти Росії. Обидва рішення схвалили на рівні Комітету постійних представників ЄС (Coreper). Йдеться про попереднє погодження перед фінальним затвердженням на рівні Ради ЄС.

Як повідомлялося, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на €90 млрд спрямують на закупівлю дронів українського виробництва. 

