Зеленський попередив про можливу атаку РФ цієї ночі

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупанти можуть завдати нового удару по Україні найближчим часом. Про це глава держави зауважив на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, передає «Главком».

За словами президента, у небі України вже зафіксовані дрони типу «шахед», також існує загроза ракетних атак.

До слова, 14 квітня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Норвегії. Там Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали декларацію про оборонне партнерство.