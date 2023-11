Американська газета розтлумачила основні меседжі статті Залужного

Західні ЗМІ вказали, про що сигналізує критика головнокомандувача з боку Офісу президента та Зеленського

У статті The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний визнав, що Україна та Росія зайшли в «патову ситуацію» на фронті. Цю заяву розкритикува Офіс президента та сам глава держави Володимир Зеленський. The New York Times пояснила, що мав на увазі Залужний, та про що сигналізує критика генерала з боку влади.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Хоча генерал Залужний явно не припускав, що Україна програє війну, і вказав, що Росія також не зробила жодних суттєвих успіхів, у своєму есе він визнав, що обидві сторони зайшли в «патову ситуацію». Він також написав, що для виходу з глухого кута знадобляться технологічні досягнення, щоб отримати перевагу в повітрі, наголошуючи на ролі безпілотників наступного покоління та засобах електронної боротьби», – пише видання.

Критика статті Залужного від заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, як пише видання, стала яскравим публічним докором, який сигналізував про розрив між військовим і цивільним керівництвом в і без того непростий для України час.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Конфлікт між генералом і президентом виникає тоді, коли Україна бореться у військовій та дипломатичній боротьбі. Її операції вздовж лінії зіткнення не дали жодного прогресу, але призвели до великих втрат з обох сторін, і Україна зіштовхується з посиленням російських атак на сході. Водночас у деяких європейських столицях та серед членів Республіканської партії США зріс скептицизм щодо допомоги Україні», – зазначає The New York Times.

На думку журналістів, ознаки розколу з’явилися ще в п’ятницю, коли Офіс президента звільнив одного з перших заступників генерала Залужного, командувача Силами спеціальних операцій генерала Віктора Хоренка без жодних пояснень.

У матеріалі сказано, що американські офіцери, які працювали з генералом Хоренком, були здивовані новиною про його усунення та описали робочі стосунки з ним як «тісні та ефективні».

За спостереженнями NYT, рішення про усунення декого спантеличило, оскільки Хоренко досяг певних успіхів в операціях у тилу ворога, включно з ударами по кораблям та інфраструктурі російського Чорноморського флоту в Криму та по цілях усередині Росії. Однак польові командири та військові аналітики помітили нарікання в лавах щодо стратегії, яка включала початок десантного нападу через річку Дніпро на півдні України, попри відсутність закріпленого плацдарму на контрольованому Росією східному березі річки. Іншим моментом напруги стало звільнення командирів батальйонів, які влітку очолили підрозділи в контрнаступі на півдні України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у своїй статті в The Economist головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що війна зараз переходить на новий етап та стає «позиційною» зі статичними та виснажливими боями, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості.

Залужний вважає, що в Україні необхідно розширити категорію людей, які можуть бути мобілізовані. При цьому Збройні сили України нарощуватимуть резерви, однак такі можливості з підготовки на власній території обмежені.

Зеленський прокоментував статтю Залужного про війну в Україні. Також на неї відреагував і заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.