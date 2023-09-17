Лавров візьме участь у засіданні Радбезу ООН, де може бути й Зеленський
У Москві вже назвали засідання Радбезу ООН «шоу», де «головна роль відводиться українському президенту»
Глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації, Сергій Лавров візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому Україні, на якому, можливо, також буде присутній президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя в коментарі пропагандистському агентству «РИА Новости».
Небензя заявив, що Лавров братиме участь у засіданні та оцінив як «нульовий» «вихлоп» від цього засідання.
«Це буде чергове «шоу», головна роль у якому відводиться українському президенту, сказав Небензя», – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН протягом періоду з 19 по 25 вересня.
Також наступного тижня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.
Повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у вересні може відвідати Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку. Там він відстоюватиме свою формулу миру.
Нагадаємо, Російська Федерація запросила проведення 12 вересня засідання Ради Безпеки ООН для обговорення постачань західної зброї Україні.
До слова, США в ООН поставили Росію на місце за закиди про касетні боєприпаси Україні.
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