Лавров візьме участь у засіданні Радбезу ООН, де може бути й Зеленський

У Москві вже назвали засідання Радбезу ООН «шоу», де «головна роль відводиться українському президенту»

Глава Міністерства закордонних справ Російської Федерації, Сергій Лавров візьме участь у засіданні Ради безпеки ООН, присвяченому Україні, на якому, можливо, також буде присутній президент України Володимир Зеленський. Про це повідомив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя в коментарі пропагандистському агентству «РИА Новости».

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Небензя заявив, що Лавров братиме участь у засіданні та оцінив як «нульовий» «вихлоп» від цього засідання.

«Це буде чергове «шоу», головна роль у якому відводиться українському президенту, сказав Небензя», – йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах на сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться у Нью-Йорку в штаб-квартирі ООН протягом періоду з 19 по 25 вересня.

Також наступного тижня президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом.

Повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у вересні може відвідати Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку. Там він відстоюватиме свою формулу миру.

Нагадаємо, Російська Федерація запросила проведення 12 вересня засідання Ради Безпеки ООН для обговорення постачань західної зброї Україні.

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До слова, США в ООН поставили Росію на місце за закиди про касетні боєприпаси Україні.