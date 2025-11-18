Головна Країна Політика
АРМА розпочала перевірку працівників через розслідування НАБУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
АРМА розпочала перевірку працівників через розслідування НАБУ
За словами очільниці АРМА, у разі підтвердження правопорушень щодо працівників будуть ухвалені дисциплінарні та кадрові рішення
фото: АРМА

Агентство збирається перевірити працівників на причетність до корупційного скандалу

Очільниця Агентства з розшуку та менеджменту активів Ярослава Максименко ініціювала проведення внутрішньої перевірки щодо можливої причетності окремих працівників АРМА до резонансного розслідування правоохоронних органів, відомого як операція «Мідас». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що метою перевірки є виявлення потенційних порушень з боку посадових осіб АРМА. У разі підтвердження фактів неналежних дій можуть бути ухвалені відповідні дисциплінарні та кадрові рішення.

«АРМА наголошує на своїй відданості принципам доброчесності, законності та прозорості, які є складовою світової боротьби з корупцією та закріплені у міжнародних зобов’язаннях України, зокрема у Конвенції ООН проти корупції. Агентство послідовно забезпечує реагування на будь-яку інформацію, яка може свідчити про неправомірну діяльність, конфлікт інтересів або інші порушення», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочало системне перезавантаження. Вперше за 10 років роботи відомства проводиться повна ідентифікація арештованих активів.

Зазначається, що ідентифікацію регіональні підрозділи агентства мають завершити до 15 грудня. Водночас оновлений Департамент менеджменту до кінця року узагальнить результати та запропонує подальші кроки.

Крім того, паралельно було розроблено новий порядок ідентифікації арештованих активів, який встановлює чітку процедуру їх передачі від правоохоронних органів до АРМА. Документ уже погоджено з Бюро економічної безпеки, НАБУ, СБУ, Нацполіцією та САП, наразі він на фінальному узгодженні з Державним бюро розслідувань та Офісом генпрокурора.

Теги: АРМА Операція «Мідас» корупція в Україні

