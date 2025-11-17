Прізвище нардепа Мамки фігурує у «плівках Міндіча» – детектив НАБУ

Детектив НАБУ Олександр Абакумов сказав нардепу: Ваше прізвище також фігурує на плівках

Прізвище народного депутата Григорія Мамки з групи «Платформа за життя та мир» (колишня ОПЗЖ) згадується у так званих «плівках Міндіча». Про це стало відомо під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки, передає «Главком».

«Ми шукаємо, чиї гроші в брикетах. Їх тягали сумками, але ми не можемо зрозуміти, хто заносив і виносив», – сказав Григорій Мамка. Нардеп поцікавився, чи наявний у провадженні предикат – тобто первинний злочин, унаслідок якого виникли кошти, що вимагають легалізації.

Детектив НАБУ Олександр Абакумов відповів: «У деталі вдаватися не буду і багато відповідати на питання також, тому що ваше прізвище також фігурує на плівках. Тому, вибачте, не можу».

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Вищий антикорупційний суд взяв під варту виконавчого директора з безпеки «Енергоатому» Дмитра Басова (Тенор) на 60 днів із можливістю застави 40 млн грн. Також Вищий антикорупційний суд узяв під варту колишнього радника ексміністра енергетики Германа Галущенка Ігоря Миронюка (на «плівках» НАБУ він фігурує під псевдо Рокет).

Крім того, Вищий антикорупційний суд застосував запобіжний захід до працівників «бек-офісу з легалізації коштів «Енергоатому» Лесі Устименко, Людмили Зоріної та Ігоря Фурсенка на псевдо Рьошик. Згодом за Лесю Устименко та Людмилу Зоріну, які є фігурантками справи про корупцію в «Енергоатомі» було внесено 25 і 12 млн грн відповідно.