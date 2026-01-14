Головна Країна Політика
Армійська реформа, аудит та дрони. Федоров розповів про цілі на новій посаді

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Армійська реформа, аудит та дрони. Федоров розповів про цілі на новій посаді
Майбутній очільник Міноборони заявив про необхідність швидкої зміни системи підготовки військовослужбовців
скриншот з відео телеканалу «Рада»

«Президент поставив чітке завдання: побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі»

Михайло Федоров, який незабаром має стати новим очільником Міністерства оборони, розповів про свої плани на новій посаді. Він заявив, що головною гарантією безпеки держави залишаються Сили оборони та технологічна перевага над ворогом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ урядовця в парламенті.

За словами Федорова, Україна вже стала світовим лідером у безпілотних технологіях. В країні створено ринок дронів, власний безпілотний флот, ракети, системи РЕБ, боєприпаси та перехоплювачі «шахедів».

Майбутній міністр зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення:

  • кількість компаній з виробництва дронів зросла з семи до понад 500;
  • у сфері РЕБ – з двох до 200 компаній;
  • приватне ракетне виробництво з'явилося з нуля й нині налічує понад 20 компаній;
  • напрям наземних роботизованих комплексів виріс до більш ніж 100 компаній.

Армійська реформа

Федоров заявив, що нові технології неможливо ефективно застосовувати зі старою організаційною структурою. Він пообіцяв провести армійську реформу, викорінити радянські підходи, надмірну бюрократію та зробити лідерство і довіру новою культурою в Силах оборони.

За словами Федорова, вся система оборони має базуватися на даних. Ефективність підрозділів і командирів оцінюватимуть за реальними результатами, а сильні – масштабуватимуться. Федоров зазначив, що нині 50 підрозділів із 400 забезпечують 70% уражень ворога, і потенціал армії значно зросте, якщо допомогти решті підрозділів вирости.

Федоров заявив про необхідність швидкої зміни системи підготовки військовослужбовців, адже якісна підготовка напряму зменшує втрати. Він також визнав наявність проблем у роботі ТЦК та повідомив, що після комплексного аудиту буде запропоновано системне рішення для подолання накопичених проблем із збереженням обороноздатності країни.

Масштабування дронів та штучний інтелект

Федоров наголосив, що штучний інтелект уже працює на фронті на всіх рівнях військових операцій. Україна рухається до повної автономності на полі бою – від машинного зору та аналітики до роїв дронів. Серед цілей – зробити Україну першою країною у світі, здатною прогнозувати та нейтралізувати ворожі атаки за допомогою штучного інтелекту.

Урядовець заявив, що defense tech має стати ключовою індустрією України та драйвером економічного зростання. Також він повідомив про плани збільшення міжнародної військової допомоги та ефективнішого використання ресурсів партнерів.

Аудит Міноборони

Окремий акцент Федоров зробив на боротьбі з корупцією, назвавши її фундаментом нового Міністерства оборони. За його словами, буде проведено глибокий аудит Міноборони та ЗСУ, щоб знайти додаткові можливості для підвищення фінансового й соціального забезпечення військових.

Нагадаємо, Михайло Федоров, який незабаром має обійняти посаду міністра оборони, вперше розповів, скільки українців ухиляється від мобілізації та перебуває у СЗЧ.

Як відомо, президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони. Тим часом чинний очільник Міноборони займе місце міністра енергетики.

Теги: ТЦК Михайло Федоров військові навчання Міноборони

