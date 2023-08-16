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Заява Верещук про затяжну війну: як відреагували українці

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Заява Верещук про затяжну війну: як відреагували українці
Українцям слід налаштуватися на тривалу боротьбу
фото з відкритих джерел

«Банкова і її балакаючі голови наобіцяли таку перемогу, так нагріли обіцянками суспільство, що якщо не буде цього бодай близько – полетять голови всіх»

Віцепрем'єр України – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців бути готовими до того, що війна буде тривалою та важкою. У соцмережах неоднозначно відреагували на заяву. Дехто переконаний, що Верещук претендує на місце міністра оборони Олексія Резнікова. Частина користувачів висловила невдоволення президентом Володимиром Зеленським і чиновниками, які обіцяли перемогу незабаром. Також чимало українців згадували про корупцію.

«Маємо бути чесними. У цій війні шлях до перемоги буде довгим та важким. «2-3 тижні», «до кінця року», «наступної весни» - все це неправда. Маємо налаштуватись на тривалу боротьбу. Громадяни та влада – всі мають налаштуватися до тривалої і важкої війни. І тільки тоді ми переможемо», – написала Верещук.

Чиновниця закликала братися лише за реалістичні речі та не витрачати ресурси та час на те, що «не злітає».

У коментарях під дописом користувачі розлючені брехнею влади та недоторканністю політичної еліти. Крім того, згадують і про корупцію.

Заява Верещук про затяжну війну: як відреагували українці фото 1
Заява Верещук про затяжну війну: як відреагували українці фото 2
Заява Верещук про затяжну війну: як відреагували українці фото 3

Журналістка та політична аналітикиня Марина Данилюк-Ярмолаєва не вважає прогноз Верещук новим, адже це компіляція заяв військових, волонтерів, усіх притомних експертів, які наче папуги просили припинити нісенітниці про звільнення Криму найближчим часом та розвал Росії.

«Чи не найбільше лиха у прошивці – розслабтесь і чекайте, поки «народжені для війни» (насправді ні) зроблять нам красиву перемогу – зробили заяви Арестовича про 2-3 тижні, численні інтерв’ю Буданова про Крим в кінці літа і звісно, переживання Верховного головнокомандувача за власні рейтинги, аніж про те, щоб вийти і сказати: «друзі, нас чекає кров, піт і сльози, а не Мальдіви і ТРО Монако», – написала медійниця.

Вона додала, що на другому році війни офіційна влада почала нарешті говорити голосами поганих журналістів і самих військових. Першою вийшла Верещук – довіри до якої, за словами Данилюк-Єрмолаєвої, мало і яка зуміла прославитись у минулому заявами в стилі «НАТО не буде, РФ не дозволить туди вступити». 

Заява Верещук про затяжну війну: як відреагували українці фото 4

«Можу сказати так – Банкова і її балакаючі голови наобіцяли таку перемогу, так нагріли обіцянками суспільство, що якщо не буде цього бодай близько – полетять голови всіх. І патріотичні худі не врятують. І ні – у разі гіршого сценарію не можна буде списати провали на ЗСУ, на Залужного, Кличка, децентралізацію і так далі. Це пряма відповідальність верховного головнокомандувача, який спочатку інфантильно поставився до підготовки до війни. А далі годував усіх ілюзіями, бо так було легше утримати рейтинги», – наголосила журналістка.

Українці вдаються в питання про брехню чиновників та посаду міністра оборони.

Заява Верещук про затяжну війну: як відреагували українці фото 5

Свою думку висловив і український дипломат, ексміністр інфраструктури Володимир Омелян. Він вважає хорошою тенденцією, що змінили пластинку з «коротка війна з елементами трагедії і комедії» на «війна надовго і все серйозно», але словами тут не відбудешся. Тож Омелян повірить у подібні заяви тільки тоді, коли міністри не підмінятимуть собою волонтерів, а волонтери – міністрів, коли армія буде забезпечена, а корупціонери розміновуватимуть Південь і Схід.

«І так, Верещук, Безугла, Тищенко, Татаров, Єрмак, Гетьманцев і тд – не «злітають» взагалі. Сподіваюся, що президент це вже теж розуміє. І нарешті, має бути відповідальність: чому ті, що «проє@али все» насолоджуються дольче вітою по закордонах, а не на нарах?!» – додав Омелян.

Заява Верещук про затяжну війну: як відреагували українці фото 6

Свій допис з обуреннями доповнив мемом.

Заява Верещук про затяжну війну: як відреагували українці фото 7

Зауважимо, напередодні ексміністр інфраструктури втрапив у скандал через сексизм, булінг та відпочинок за кордоном. Омелян, який наразі перебуває на службі в ЗСУ, на два тижні поїхав з сім’єю на відпочинок у Грецію.

Нагадаємо, влада сказала українцям правду про тривалість війни. Верещук заявила, що війна з Росією триватиме довго і не завершиться ані до кінця цього року, ані до наступної весни, як дехто сподівається. 

Читайте також: Українсько-російська війна навряд закінчиться до Різдва – The Times
Теги: війна влада Ірина Верещук перемога

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