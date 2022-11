Банкова назвала склад делегації для переговорів із Росією

Україна не планує сідати за стіл переговорів із Росією. Єдина можлива делегація для цього – важке озброєння. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

«Єдина можлива делегація для «переговорів» з Росією має складатися з Abrams, Leopard, Marder, Himars. Місце зустрічі – крайня східна точка міжнародно визнаних кордонів України», – написав Подоляк.

The only possible delegation for "negotiations" with Russia should consist of Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Meeting place — the easternmost point of the internationally recognized borders of Ukraine.