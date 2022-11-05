Банкова назвала склад делегації для переговорів із Росією

Україна буде нищити російських загарбників до перемоги

Подоляк назвав місце, де Україна готова вести переговори з РФ

Україна не планує сідати за стіл переговорів із Росією. Єдина можлива делегація для цього – важке озброєння. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

«Єдина можлива делегація для «переговорів» з Росією має складатися з Abrams, Leopard, Marder, Himars. Місце зустрічі – крайня східна точка міжнародно визнаних кордонів України», – написав Подоляк.

The only possible delegation for "negotiations" with Russia should consist of Abrams, Leopard, Marder, HIMARS. Meeting place — the easternmost point of the internationally recognized borders of Ukraine. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 5, 2022

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін після того, як «зерновий коридор» продовжив роботу без згоди РФ, поскаржився, що Україна не хоче вести мирні переговори. Російський диктатор заявив, що планує зачекати на згоду України.

Президент України Володимир Зеленський відповів, чому компроміси із окупантами неможливі.

Водночас Україна має чітке бачення, що вважати своєю перемогою у війні, і вже переконалася, що його поділяють партнери, зокрема Сполучені Штати Америки.

До слова, Україна очікує на прямі поставки бойових танків Leopard 2 з Німеччини.